Диего КОСТА: «Я был готов уйти из Челси»

© ФК Челси. Диего Коста (справа)

Диего Коста высоко оценил влияние Антонио Конте на игру команды в этом сезоне, а также подчеркнул важность командного единства в раздевалке.

Нападающий «Челси» забил в субботней игре со «Стоуком» свой 14-й гол в сезоне и помог своей команде одержать 13-ую победу подряд, позволив «Челси» сохранть отрыв от преследователей в 6 очков. После неутешительной кампании сезона 2015/16, Коста отмечает поворот в судьбе команды, связывая его с появлением нового главного тренера.

«Пришёл новый тренер, привнес свои идеи, и всё стало удачно складываться», — говорит Коста.

«Тренер по-настоящему хорош в отношениях с игроками, каждый раз он все чаще шутит при общении. Это хорошо, когда у нас есть тренер, который для нас не только босс, но и человек, с которым мы можем поговорить, тот, кто может поддержать нас в трудные минуты».

«Он спокоен при работе с игроками, и можно видеть, что с каждым разом люди любят его всё больше и больше».

Коста напомнил, что большую часть прошлого сезона его преследовали травмы, и по семейным обстоятельствам минувшим летом он был близок к переходу в «Атлетико».

«Я готов был уйти из команды, но не из-за «Челси». Здесь болельщики очень поддерживают нас, так что я очень счастлив и всем доволен».

«Люди здесь очень любят меня. Я хотел покинуть клуб исключительно по семейным обстоятельствам, но этого не случилось, и я продолжаю получать удовольствие от игры в клубе. Это также было важно для нынешнего главного тренера. С первой же минуты он сообщил, что рассчитывает на меня».

«Нынешний сезон складывается для меня хорошо, но очень важно, что в команде есть и другие футболисты, как Миши Батшуайи, которые способны хорошо сыграть. Важно, что главный тренер знает, что у него есть хорошие игроки, способные меня заменить».

Хорошая обстановка вокруг команды, по словам Косты, способствовала тому, что «синие» продолжают рекордную победную серию в чемпионате. В среду на «Уайт Харт Лейн» «Челси» может одержать 14-ю победу в АПЛ подряд.

«Если ты усердно работаешь, но в команде нет хорошей атмосферы, это работа ничего не значит», — отмечает Коста.

«Ты можешь пробежать 20 км, 80 км и 100 км, но при отсутствии командного духа у игроков, у тренеров, у их помощников, ничего не будет работать. Работа может быть успешной тогда, когда ты демонстрируешь лучшее, на что способен, и знаешь о поддержке партнёров».

«В команде всё хорошо, когда в ней присутствует подобная победная атмосфера, но важно еженедельно серьёзно тренироваться, что мы и делаем в преддверии таких матчей».

«Важно продолжать побеждать», — говорит Коста перед выездной игрой с «Тоттенхэмом».

«Обе команды хотят победить. Это лондонское дерби, поэтому это будет чуть более тяжелый матч, но с этим нет никаких проблем. Мы отправляемся туда, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру».

Источник — ФК Челси

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