Юрий ВИРТ: «Украинские гранды скоро устроят распродажу»

© ФК Шахтер Донецк. Юрий Вирт

Відомий футболіст, а нині тренер Юрій Вірт спрогнозував яким буде трансферне вікно для українських клубів.

- Чи чекаю я трансферів? Звісно, що ні. Якщо наші гранди і придбають по одному-двох виконавців нормального рівня, то це вже буде добре. Хоча ні «Динамо», ні «Шахтар» особливо не витрачатимуться.

Навпаки, ви ж бачите, що обидва наші гранди влаштовують розпродаж, бо врізають власні бюджети. Якщо і будуть трансфери, то в межах нашого чемпіонату. Скажімо Бланко-Лещук зарекомендував себе з найкращого боку і він може перейти у стан наших грандів. А так зі закордону, то не думаю.

- А як щодо середняків нашого чемпіонату?

- Там теж не буде суттєвих підсилень. Десь в оренду когось візьмуть, десь обміняються гравцями. В основному всі витягуватимуть зі своїх молодіжних складів талановиту молодь і під час зимового міжсезоння підтягуватимуть їх до рівня прем’єр-ліги. Мільйонів на купівлю гравців ніхто не викидатиме, - сказав Юрій Вірт.

Источник — Експрес

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