ВИЛЛИАН: «Я очень рад, что забил два мяча»

© ФК Челси. Виллиан

Сыграв одну из главных ролей в победе 4:2 над «Стоком», Виллиан отмечает, что в команде растет чувство уверенности.

После того, как противник дважды сумел сравнять счет, «синие» продемонстрировали характер и выиграли встречу, и при этом Виллиан сделал дубль, серьезно повлияв на результат поединка

Это 13-я подряд победа «синих» в чемпионате, повторяющая максимальную по продолжительности серию побед за один сезон. Виллиан не видит причин, по которым мы не можем довести рекорд до 14 побед, когда в среду отправимся к «Тоттенхэму» на лондонское дерби.

«Я думаю, да, можем, — говорит он. — Мы проделали отличную работу, потому что со «Стоком» матч был очень сложным. Теперь на нашем счету 13 побед подряд, но нам надо продолжать упорно работать».

«Мы чувствуем уверенность. Мы пропустили два гола, но продолжили играть, что было очень важно, и мы победили».

Оба гола бразильца — два точных удара из пределов штрафной – были забиты сразу после того, как «Стоук» сделал счет 1:1 и 2:2, и Виллиан считает, что сейчас он близок к той форме, которая позволила ему стать Лучшим игроком года в прошлом сезоне.

«Нет никаких сомнений в этом, — говорит он. — Я чувствую себя сейчас гораздо лучше, я забил два мяча, и я очень рад».

Сейчас команда Антонио Конте может похвастаться преимуществом в шесть очков по отношению к занимающему второе место «Ливерпулю», который обыграл «Ман Сити» 1:0 в субботу.

Виллиан уверен, что мы можем укрепить наши позиции на «Уайт Харт Лейн».

«Матч будет очень сложным, мы играем на выезде, так что надо быть готовыми сделать все, чтобы продолжать в том же духе, — говорит он. — Мы едем туда, чтобы победить».

Источник — ФК Челси

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