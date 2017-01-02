Мидлсбро и Лестер разделили очки

Чемпионат Англии. 20-й тур
«Мидлсбро» – «Лестер» – 0:0
«Мидлсбро»: Гьюзан, Гибсон, Фабио, Барраган (Френд, 34), Чемберс, де Рон, Клейтон, Рамирес, Форшоу (Лидбиттер, 89), Траоре (Даунинг, 80), Негредо.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Амарти, Менди (Олбрайтон, 83), Кинг, Марез (Муса, 71), Окадзаки (Грэй, 74), Ульоа.
Предупреждения: Рамирес (26), Гибсон (43), Клейтон (90)
Источник — Sport.ua
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