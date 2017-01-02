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Мидлсбро и Лестер разделили очки

Соперники обошлись без забитых голов

  • 02.01.2017 16:42
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Метки
ФК Лестер
© ФК Лестер

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Мидлсбро» – «Лестер» – 0:0

«Мидлсбро»: Гьюзан, Гибсон, Фабио, Барраган (Френд, 34), Чемберс, де Рон, Клейтон, Рамирес, Форшоу (Лидбиттер, 89), Траоре (Даунинг, 80), Негредо.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Амарти, Менди (Олбрайтон, 83), Кинг, Марез (Муса, 71), Окадзаки (Грэй, 74), Ульоа.
Предупреждения: Рамирес (26), Гибсон (43), Клейтон (90)

Источник — Sport.ua

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