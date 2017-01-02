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Тренер Бешикташа: «Подпишем Соболя, если позволит бюджет»

Украинский защитник может в ближайшее время стать игроком стамбульского клуба

  • 02.01.2017 16:27
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ФК Бешикташ. Шенол Гюнеш
© ФК Бешикташ. Шенол Гюнеш

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш прокомментировал информацию об интересе клуба к украинскому левому защитнику Эдуарду Соболю. Футболист защищает цвета «Зари», но его контракт принадлежит донецкому «Шахтеру».

«Соболь – хороший вариант. Если позволит бюджет, мы его подпишем», – заявил Гюнеш.

Сам Соболь ранее заявил, что об интересе к нему стамбульского куба узнал из интернета.

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