На зимних сборах Динамо проведет девять контрольных матчей

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Совсем скоро, 14 января, киевское «Динамо» выйдет из отпуска и приступит к подготовке ко второй части текущего сезона.

В течение двух дней игроки команды Сергея Реброва пройдут в Киеве традиционный медицинский осмотр, а утром 16 января «бело-синие» отправятся на первый подготовительный сбор, который будет проходить в испанской Марбелье. После двухнедельной работы «Динамо» вернется в Киев, футболисты получат несколько дней передышки, после чего динамовцы проведут в Испании второй сбор.

Как обычно, в ходе межсезонное подготовки «Динамо» будет чередовать тренировки с проведением контрольных матчей. Всего таких поединков у киевлян будет девять — четыре на первом сборе, и пять — на втором. Переговоры с возможными спарринг-партнерами пока продолжаются, и сейчас можно лишь сказать, что в числе потенциальных соперников «Динамо» — немецкие, болгарские и китайские клубы.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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