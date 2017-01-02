Франция делегирует на Кубок африканских наций 69 футболистов

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Как известно, 14 января-5 февраля в Габоне пройдет 31-й по счету Кубок африканских наций, и победитель этого турнира получит право представлять Черный континент на Кубке Конфедераций-2017, который пройдет в России.

Внушительное количество футболистов, входящих в составы 16-ти участников Кубка африканских наций, выступают в Европе, и после того, как все команды обнародовали свои заявки, определилась пятерка стран, которые делегировали в африканские сборные наибольшее количество футболистов.

Лидирует в этом списке Франция, клубы которой на какое-то время останутся без 69-ти футболистов. На втором месте Англия – 39 футболистов с Туманного Альбиона поедут в Габон. Далее идет Португалия – 25 футболистов, львиная доля которых выступает за сборную Гвинеи-Бисау. На четвертом месте Турция – 20 футболистов, на пятом Испания – 19 футболистов.

Добавим, что в этом списке речь не только об игроках в сильнейших лиг, но и из других дивизионов. К примеру, из 19-ти «испанцев» в клубах Примеры играет 11 – это Томас («Атлетико»/Гана), Разак («Кордоба»/Гана), Бакамбу («Вильярреал»/ДР Конго), Коне («Малага»/Буркина-Фасо), Манди («Бетис»/Алжир), Диоп («Эспаньол»/Сенегал), Абденнур («Валенсия»/Тунис), Фаджр («Депортиво»/Марокко), Ангбан («Гранада»/ Кот-д’Ивуар), Карсела («Гранада»/Марокко), Эн-Несури («Малага»/Марокко). Остальные 8 футболистов представляют клубы Сегунды и Сегунды B.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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