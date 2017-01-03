Реваншистское настроение Тоттенхэма и испытание Вест Хэмом для МЮ

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Продлит ли Билич беспроигрышную серию против МЮ?

Интереснейший поединок тура состоится в Лондоне на «Олимпийском стадионе», где «Вест Хэму» будет противостоять «Манчестер Юнайтед». «Молотобойцы» находятся в хорошей форме (а ведь еще полтора месяца назад Славен Билич был на грани отставки), выиграв в трех из последних четырех матчей. Недавнее поражение от «Лестера» абсолютно ни о чем не говорит, поскольку и в этой встрече лондонская команда смотрелась хорошо. Можно даже сказать, что «лисам» повезло выиграть, так как игра была равной, а удача была явно не на стороне «Вест Хэма».

В прекрасной форме находится и «Манчестер Юнайтед», выигравший последние пять матчей. Игра «манкунианцам» дается неплохо и может еще не все получается, но то, что команда Жозе Моуриньо прибавила, это, бесспорно, факт. Прибавили «красные дьяволы» и в желании, характере. Об этом свидетельствует тот факт, что МЮ в двух из последних четырех поединках вырывал победы в самой концовке матчей, чего так не хватало на протяжении первых полгода.

Интересные факты:

- «Вест Хэм» непобедим в последних четырех поединках АПЛ с «Манчестер Юнайтед». «Молотобойцы» еще никогда не шли без поражений против «Юнайтед» на протяжении пяти матчей лиги.

- «Манчестер Юнайтед» не побеждает в Лондоне «Вест Хэм» в АПЛ с 2014 года, сыграв за этот период два матча, в одном из которых уступил, а во втором сыграв вничью.

- Славен Билич может стать лишь вторым наставником после Руда Гуллита, кто не проигрывал «красным дьяволам» в первых четырех очных поединках лиги.

- Златан Ибрагимович забил три гола в двух предыдущих встречах с «Вест Хэмом» этого сезона (один в Премьер-лиге, еще два в Кубке лиги).

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайте»

2 января, 19:15. Лондон, «Олимпийский стадион»

Арбитр: Майк Дин

Котировки БК «Олимп»

П1 - 6.13 Х - 4.41 П2 - 1.56

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Рэндольф – Нордтвейт, Огбонна, Рид, Крессвелл – Обианг, Куяте – Антонио, Лансини, Пайе – Кэрролл

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан – Эррера, Каррик – Мхитарян, Погба, Мартиаль – Ибрагимович

Не сыграют: Сако, Тере, Арбелоа, Нобл, Масуаку (все травмированы) – Руни (травма), Байи (вызван в сборную Кот-д'Ивуара)

С мыслями о реванше

«Тоттенхэм», минимально проиграв «Челси» в первом круге на «Стэмфорд Бридж», решительно настроен, взять реванш у команды Антонио Конте. Встреча со «Стоком» показала, что, несмотря на великолепное в целом состояние команды, «Челси» не безгрешен. Как и любая другая команда, какой бы сильной она не являлась. Просто надо уметь воспользоваться слабыми сторонами соперника, в каком хорошем состоянии он бы не находился.

Удастся ли «шпорам» ударить по слабым местам «Челси» и нанести текущему лидеру АПЛ первое поражение с сентября? Игра, покажет, как говорится. Единственное в чем я уверен, так это в том, что «Тоттенхэм», выигравший в последних четырех матчах, сейчас находится в куда более лучшей форме по сравнению с матчем первого круга между обеими командами. А это значит, что у команды Маурисио Почеттино есть хорошие шансы обыграть «синих».

Продолжая тему нынешнего состояния «Тоттенхэма», отмечу, что ключевые игроки команды находятся в прекрасной форме. Особенно хорош Деле Алли, забивший пять голов в последних трех поединках. Продолжает забивать и Харри Кейн, на счету которого на данный момент 10 мячей в 14 матчах Премьер-лиги этого сезона. Надежно действует и оборона «шпор», о чем говорят всего 14 пропущенных мячей в 19 встречах. К слову, у «Тоттенхэма» вторая по надежности оборона в АПЛ после предстоящего оппонента «Челси» (13).

Нет сомнений в том, что Антонио Конте после не лучшей игры своей команды в матче со «Сток Сити» сделает правильные выводы. Итальянскому наставнику уже не привыкать, на старте сезона ситуация в клубе была на порядок хуже, но тогда «Челси» быстро решил свои проблемы, сильно преобразившись и став настоящей машиной.

Сейчас даже никаких проблем и нет, по сути. Просто все настолько привыкли, что сегодняшний «Челси» уверенно штампует победы, что два пропущенных мяча в игре с «гончарами» могли для кого-то показаться чем-то глобальным с точки зрения организации игры. А на самом деле ничего серьезного не произошло, а слабину может дать любая команда. Плюс не стоит забывать о тяжелом календаре на данном отрезке сезона в АПЛ, а «Челси» практически в каждом матче играет одним и тем же составом.

Интересные факты:

- «Челси» выиграл наибольшее количество матчей против «Тоттенхэма» (26) и забил наибольшее количество голов (92), чем против другого любого соперника в АПЛ.

- Харри Кейн забил 17 голов в последних 17 лондонских дерби, в том числе 10 мячей в последних своих девяти дерби на «Уайт Харт Лейн».

- «Синие» не выигрывают на «Уайт Харт Лейн» с 2012 года, когда в последний раз одолели «шпор» со счетом 4-2 , но проиграли всего в одном из последних 13 матчей Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

- Предстоящая встреча станет 50-й между обеими командами в эпоху АПЛ.

«Тоттенхэм» - «Челси»

4 января, 22:00. Лондон, «Уайт Харт Лейн»

Арбитр: Мартин Аткинсон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.72 Х - 3.35 П2 - 2.72

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Уокер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз – Дайер, Ваньяма – Эриксен, Алли, Сон Мин – Кейн

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Коста

Не сыграет: Ламела (травма)

Все матчи 20-го тура:

Источник — Sport.ua

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