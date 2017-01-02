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Боровик станет игроком Карпат

Экс-голкипер «Черноморца» продолжит карьеру во львовском клубе

  • 02.01.2017 16:12
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ФК Черноморец. Евгений Боровик
© ФК Черноморец. Евгений Боровик

Украинский вратарь Евгений Боровик пополнит ряды львовских «Карпаты».

31-летний голкипер расторг контракт с одесским «Черноморцем», куда перешел летом 2015 года.

Ранее сообщалось, что игроком «Карпат» станет и полузащитник Артем Филимонов, покинувший «Черноморец» по истечении контракта.

Источник — Динамомания

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