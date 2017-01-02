Боровик станет игроком Карпат

Украинский вратарь Евгений Боровик пополнит ряды львовских «Карпаты».
31-летний голкипер расторг контракт с одесским «Черноморцем», куда перешел летом 2015 года.
Ранее сообщалось, что игроком «Карпат» станет и полузащитник Артем Филимонов, покинувший «Черноморец» по истечении контракта.
Источник — Динамомания
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