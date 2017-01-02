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Антонио КОНТЕ: «Не забывайте, что мы – команда»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»

  • 02.01.2017 15:22
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ФК Челси. Антонио Конте и Диего Коста
© ФК Челси. Антонио Конте и Диего Коста

В минувшие выходные «синие» успешно сдали очередной тест. Теперь Антонио Конте и его игроки готовятся к новому испытанию. В среду вечером на севере Лондона «Челси» встретится с «Тоттенхэмом».

«Синим» пришлось продемонстрировать характер и высокое мастерство, чтобы переиграть «Стоук», ставший первым клубом, который сумел дважды отыграться по ходу встречи за время 13 -матчевой победной серии «Челси».

Конте отмечает игру команды в матче с «гончарами» и предвкушает завораживающее лондонское дерби.

«Видно, что игроки очень хорошо приспосабливаются к различным ситуациям», — говорит Конте.

«Игра со «Стоуком» отличалась от предыдущих встреч, потому что они до последнего делали ставку на длинные передачи в сторону Крауча. Нам было тяжело справиться с подобным футболом. Прежде всего речь идёт об игре на подборе, а также при стандартных положениях. Но я доволен увиденным, потому что мои игроки оказались готовы к такой ситуации. В каждом матче нужно биться за победу, и матч со «Стоуком» стал очередным хорошим подтверждением этому».

«Матч с «Тоттенхэмом» будет другим, нам будет противостоять команда с другим стилем игры. Они любят играть от обороны и активно прессинговать, когда ты владеешь мячом. Мы должны очень хорошо подготовиться к этой встрече, потому что это будет очень тяжелый матч, как для нас, так и для них».

«У «Тоттенхэма» отличная команда. В прошлом сезоне они могли выиграть титул, а в этом сезоне стали ещё сильнее. Нет сомнений, что мы увидим хорошую игру».

«У нас есть всего 3 дня на подготовку к этому матчу, но мы уже проделали большую работу, и нам пригодится это в данной ситуации, поскольку у нас нет необходимого времени для полноценной подготовки к матчу».

После финального свистка Конте разделил радость с Диего Костой, который незадолго до этого забил свой 14-й гол в сезоне. Главный тренер поделился соображениями о своём влиянии на команду за пределами поля, а также о влиянии на команду Джона Терри.

«Диего вместе со своими партнёрами по команде демонстрирует очень хорошую игру», — говорит Конте.

«Не забывайте, что мы — команда. Это важно — показывать, что мы остаемся командой во время побед и поражений. Я рад, когда вижу, что мой нападающий забивает, но я также рад, если мяч забивает Кэхилл».

«Диего отличный парень, с ним важно шутить, но когда наступает момент для серьёзной работы, он работает. Он всегда счастлив и хочет демонстрировать это. Это важно, когда у тебя есть такой игрок, который всегда поддерживает позитивную атмосферу в команде».

«Я также хочу отметить Джона Терри, потому что он очень важен для нас, даже когда не выходит на поле. Он играет большую роль для команды на тренировках и в раздевалке, и я хочу поблагодарить его, потому что его поддержка очень важна».

Источник — ФК Челси

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