Шовковский – абсолютный рекордсмен Украины

Сегодня исполняется 42 года выдающемуся динамовцу Александру Шовковскому, совсем недавно объявившему о завершении карьеры игрока.
Во всех официальных турнирах на клубном уровне Шовковский провел 636 матчей и задал тем самым высочайшую планку для своих последователей, так что вряд ли его рекорд кто-то побьет в ближайшем обозримом будущем.
В рейтинге гвардейцев отечественного футбола знаменитый вратарь «Динамо» далеко впереди остальных.
1. Александр ШОВКОВСКИЙ – 636 матчей (426+58+143+9)
2. Олег БЛОХИН – 581 (432+67+79+3)
3. Олег ШЕЛАЕВ – 514 (412+48+54+0)
4. Михаил СОКОЛОВСКИЙ – 485 (400+63+18+4)
5. Руслан РОТАНЬ – 482 (358+54+68+2)
6. Александр ГОРЯИНОВ – 477 (391+46+40+0)
7. Александр ГОЛОВКО – 463 (344+56+63+0)
8. Александр ЧИЖЕВСКИЙ – 462 (401+58+3+0)
9. Олег ГУСЕВ – 461 (315+43+97+6)
10. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО – 459 (367+46+43+3)
Примечание. В скобках – поединки в национальном чемпионате, Кубке страны, еврокубках и остальные официальные матчи за украинские клубы.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.