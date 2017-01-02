Шовковский – абсолютный рекордсмен Украины

© ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Сегодня исполняется 42 года выдающемуся динамовцу Александру Шовковскому, совсем недавно объявившему о завершении карьеры игрока.

Во всех официальных турнирах на клубном уровне Шовковский провел 636 матчей и задал тем самым высочайшую планку для своих последователей, так что вряд ли его рекорд кто-то побьет в ближайшем обозримом будущем.

В рейтинге гвардейцев отечественного футбола знаменитый вратарь «Динамо» далеко впереди остальных.

1. Александр ШОВКОВСКИЙ – 636 матчей (426+58+143+9)

2. Олег БЛОХИН – 581 (432+67+79+3)

3. Олег ШЕЛАЕВ – 514 (412+48+54+0)

4. Михаил СОКОЛОВСКИЙ – 485 (400+63+18+4)

5. Руслан РОТАНЬ – 482 (358+54+68+2)

6. Александр ГОРЯИНОВ – 477 (391+46+40+0)

7. Александр ГОЛОВКО – 463 (344+56+63+0)

8. Александр ЧИЖЕВСКИЙ – 462 (401+58+3+0)

9. Олег ГУСЕВ – 461 (315+43+97+6)

10. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО – 459 (367+46+43+3)

Примечание. В скобках – поединки в национальном чемпионате, Кубке страны, еврокубках и остальные официальные матчи за украинские клубы.

Источник — ФК Динамо Киев

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