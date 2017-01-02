Марсель готов заплатить за Пайета 40 миллионов евро

© goal.com. Димитри Пайет

По информации источника, провансальцы уже в январе готовы заплатить за 29-летнего футболиста 30-40 млн евро, но «Вест Хэм» не спешит расставаться с игроком.

Летом 2015-го года Димитри Пайет перешел в «Вест Хэм» как раз из «Марселя» за 15 млн евро.

В нынешнем сезоне футболист провел за «молотобойцев» 17 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник — L`Equipe

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