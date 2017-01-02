Фенербахче интересуется Аланом Патриком

© shakhtar.com. Алан Патрик

По информации источника, главный тренер турецкой команды Дик Адвокаат уже одобрил подписание бразильца, о трансфере может быть объявлено в ближайшее время. Сумма сделки может составить от 2,5 до 3,5 млн евро.

Ранее была информация о том, что Алан Патрик, который на правах аренды выступал во «Фламенго», поедет на зимние сборы с «Шахтером».

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