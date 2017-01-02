Фенербахче интересуется Аланом Патриком

По информации источника, главный тренер турецкой команды Дик Адвокаат уже одобрил подписание бразильца, о трансфере может быть объявлено в ближайшее время. Сумма сделки может составить от 2,5 до 3,5 млн евро.
Ранее была информация о том, что Алан Патрик, который на правах аренды выступал во «Фламенго», поедет на зимние сборы с «Шахтером».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.