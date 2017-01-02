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Фенербахче интересуется Аланом Патриком

Хавбек «Шахтера» может оказаться в Турции

  • 02.01.2017 13:23
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shakhtar.com. Алан Патрик
© shakhtar.com. Алан Патрик

По информации источника, главный тренер турецкой команды Дик Адвокаат уже одобрил подписание бразильца, о трансфере может быть объявлено в ближайшее время. Сумма сделки может составить от 2,5 до 3,5 млн евро.

Ранее была информация о том, что Алан Патрик, который на правах аренды выступал во «Фламенго», поедет на зимние сборы с «Шахтером». 

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