Ювентус хочет приобрести Алексиса Санчиса

© goal.com. Алексис Санчес

Форвард Алексис Санчес станет главной трансферной целью «Ювентуса» летом 2017 года, если не продлит контракт с «Арсеналом». Срок действия контракта чилийца истекает в июне 2018 года, и переговоры по продлению пока зашли в тупик. Кроме того, Санчесу поступило предложение из Китая, но игрок решил остаться в Европе.

«Ювентус» начал планировать возможное предложение по трансферу Санчеса с учетом того, что Манджукич может покинуть Турин. Санчес перешел в «Барселону» за 26 млн евро, а в 2014 году присоединился к «Арсеналу» за 42,5 млн евро.

Источник — La Gazetta dello Sport

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