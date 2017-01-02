Ювентус хочет приобрести Алексиса Санчиса

Форвард Алексис Санчес станет главной трансферной целью «Ювентуса» летом 2017 года, если не продлит контракт с «Арсеналом». Срок действия контракта чилийца истекает в июне 2018 года, и переговоры по продлению пока зашли в тупик. Кроме того, Санчесу поступило предложение из Китая, но игрок решил остаться в Европе.
«Ювентус» начал планировать возможное предложение по трансферу Санчеса с учетом того, что Манджукич может покинуть Турин. Санчес перешел в «Барселону» за 26 млн евро, а в 2014 году присоединился к «Арсеналу» за 42,5 млн евро.
Источник — La Gazetta dello Sport
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