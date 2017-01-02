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Евгений МАКАРЕНКО: «Спортинг и Уфа? Не знаю, о чем речь»

Защитник «Динамо» прокомментировал слухи о том, где он может продолжить карьеру

  • 02.01.2017 12:43
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fcdynamo.kiev.ua. Евгений Макаренко
© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Макаренко

Макаренко уверяет, что не получал предложений от «Уфы» и «Спортинга».

«Спортинг» и «Уфа»?... Первый раз слышу о чем-то подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь.

Думаю, что если и появится какая-то подоплека относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска. Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует, — сказал Макаренко. 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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