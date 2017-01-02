Барселона не сможет улучшить контракт Срне

© shakhtar.com. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна до сих пор не ответил на предложение «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, хорвата не устраивают условия контракта, предложенные каталонским клубом, которые хуже, чем в «Шахтере». К тому же в Испании налоговая ставка выше, чем в Украине, и Срна знает, сколько зарабатывает Иван Ракитич.

Сообщается, что во время отпуска Срна переговорил со спортивным директором «Барселоны» Роберто Фернадесом, который заявил, что клуб не сможет улучшить свое предложение, поэтому соглашаться или нет - решать футболисту.

Источник — Mundo Deportivo

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