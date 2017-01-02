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Барселона не сможет улучшить контракт Срне

Хорватский защитник до сих пор не дал ответ каталонцам

  • 02.01.2017 12:20
  • 1446 просмотров
  • 8 комментария
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shakhtar.com. Дарио Срна
© shakhtar.com. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна до сих пор не ответил на предложение «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, хорвата не устраивают условия контракта, предложенные каталонским клубом, которые хуже, чем в «Шахтере». К тому же в Испании налоговая ставка выше, чем в Украине, и Срна знает, сколько зарабатывает Иван Ракитич.

Сообщается, что во время отпуска Срна переговорил со спортивным директором «Барселоны» Роберто Фернадесом, который заявил, что клуб не сможет улучшить свое предложение, поэтому соглашаться или нет - решать футболисту. 

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    timmyc
      timmyc, 02.01.2017 12:28
    0
    Я б за Барсу и недорого побегал бы
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 02.01.2017 12:31
    +1
    Жадность мля. Такой шанс надо использовать. Все равно ведь в любой момент его примут в Шахтер в любом качестве
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    Артем Ильичев
    online
      Артем Ильичев, 02.01.2017 12:32
    +1
    Здаецця назриваэ конфликт)))
    Ссылка
    Jovi Burst
      Jovi Burst, 02.01.2017 12:34
    -1
    и Срна знает, сколько зарабатывает Иван Ракитич.
    ______________________________________________
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    viknik1952
      viknik1952, 02.01.2017 12:39
    +3
    Барселона загубила шанс стати чемпіоном з артистизму та провокацій на футбольному полі. Да і когось із Реалу або Атлетіко міг би за горло потримати або і зовсім задушити. Жаль.
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    Darkness1984
      Darkness1984, 02.01.2017 12:46
    0
    Мда)) вот, что делают деньги) вот и вся преданность клубу)))
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 02.01.2017 12:53
    0
    Барселона не уровень Срны
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    Cortazar
      Cortazar, 02.01.2017 12:59
    -1
    Наконец-то бамбас может спать спокойно! Прощальному матчу на самом лучшем стадионе мира быть!
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