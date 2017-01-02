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Интер покупает хавбека Аталанты

Роберто Гальярдини перейдет в стан «неррадзури»

  • 02.01.2017 14:47
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goal.com. Роберто Гальярдини
© goal.com. Роберто Гальярдини

Миланский «Интер» согласовал условия сделки с «Аталантой» по трансферу полузащитника бергамского клуба Роберто Гальярдини.

Переход 22-летнего игрока должен быть завершен в течение двух суток. Сума трансфера составит 25-27 миллионов евро.

Отметим, что «нерадзурри» выиграли конкуренцию за итальянца у «Ювентуса». 

В текущем сезоне Роберто сыграл в 13-ти матчах Серии А, в которых отметился двумя голевыми передачами.

 

Источник — La Gazetta dello Sport

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