Интер покупает хавбека Аталанты

Миланский «Интер» согласовал условия сделки с «Аталантой» по трансферу полузащитника бергамского клуба Роберто Гальярдини.
Переход 22-летнего игрока должен быть завершен в течение двух суток. Сума трансфера составит 25-27 миллионов евро.
Отметим, что «нерадзурри» выиграли конкуренцию за итальянца у «Ювентуса».
В текущем сезоне Роберто сыграл в 13-ти матчах Серии А, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Источник — La Gazetta dello Sport
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