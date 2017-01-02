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В шаге от поражения

Серьезно потрепали нервы своим болельщикам «манкунианцы» в последней встрече 2016-го года с «Мидлсбро». Команда Жозе Моуриньо владела большим преимуществом на протяжении всего поединка, но сама себе, создав проблемы, в самом эндшпиле героически вырвала победу. Впрочем, не сказать, что «Мидлсбро» забил случайно, так как несколько очень опасных контратак подопечные Айтора Каранки до забитого гола провели. Да и вообще я бы отдал должное «боро», которые однозначно могут занести себе игру в актив, несмотря на поражение.

В середине второго тайма нули на табло размочил капитан «Мидлсбро» Грант Лидбиттер, завершив точным ударом блестящую комбинацию своих партнеров. «Манчестер Юнайтед» сразу оказал серьезное давление на ворота соперника, но додавить «красные дьяволы» гостей сумели лишь в самой концовке матча.

Сначала Антони Мартиаль, проведший свою лучшую игру в Премьер-лиге как минимум за два последних месяца, сравнял счет, а затем спустя минуту Поль Погба, также поучаствовавший и в первом взятии чужих ворот, принес победу своей команде, красивым ударом головой, замкнув навес Хуана Маты.

Одержав пятую победу подряд, команда Жозе Моуриньо (сам португалец стал шестым наставником, выигравшим 150 матчей в АПЛ) не только подобралась ближе к зоне Лиги чемпионов, но и, прежде всего, порадовала присутствовавшего на поединке сэра Алекса Фергюсона, которому в день отчетной встречи исполнилось 75 лет.

«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» 2:1 (ВИДЕО)

Голы: Мартиаль, 85, Погба, 86 — Лидбиттер, 67

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Байи, Смоллинг (Рэшфорд, 72), Блинд (Рохо, 64) — Феллаини (Мата, 64), Эррера, Погба — Мхитарян, Мартиаль, Ибрагимович

«Мидлсбро»: Вальдес — Чемберс, Эспиноса, Гибсон, Френд — Де Рон – Форшоу, Лидбиттер (Клейтон, 78) — Траоре (Фабио, 82), Даунинг (Г. Рамирес, 63) — Негредо

Предупреждения: Блинд — Чемберс

«Сток Сити» дает бой в Лондоне, но уступает

Нешуточная борьба развернулась и на «Стэмфорд Бридж». Кто бы мог подумать, что «Сток Сити», ничего особого в этом сезоне не показывающий, сможет дать настоящий отпор находящемуся в отличной форме «Челси», да еще в логове лондонцев? Но у каждой команды, даже пребывающей на ходу, помимо успешных поединков бывают невыразительные.

Домашняя встреча с «гончарами» получилась худшей для «аристократов» за последние три месяца. Особо не узнать было линию обороны («Челси» не пропускал в последних 4-х матчах, а в последних 12 поединках пропустил всего два мяча), которая допустила много ошибок. Не лучшую свою игру провел и Тибо Куртуа. Все это в совокупности и привело к тому, что команда Антонио Конте впервые с сентября пропустила за матч два гола.

«Сток Сити» дважды отыгрывался по ходу поединка усилиями Бруно Мартинса Инди и Питера Крауча, но зацепиться за очки команда Марка Хьюза не смогла. «Сток» хватило только на первую половину второго тайма, после чего «Челси» без особых проблем довел встречу до победного конца. Очень помог «синим» после второго пропущенного мяча быстрый гол Виллиана (бразилец оформил свой первый дубль в сезоне). А жирную точку поставил лучший бомбардир лондонской команды Диего Коста, забивший 14-й гол в этом сезоне в АПЛ.

Выиграв в 13-м матче подряд, «Челси» улучшил клубный рекорд и повторил достижение «Арсенала» сезона-2001/02. Дабы повторить достижение «канониров» по количеству побед подряд в Премьер-лиге в общем, «синим» нужно в следующем матче обыграть на выезде «Тоттенхэм».

«Челси» — «Сток Сити» 4:2 (ВИДЕО)

Голы: Кэхилл, 34, Виллиан, 57, 65, Коста, 85 – Мартинс Инди, 46, Крауч, 64

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес (Иванович, 82), Фабрегас (Матич, 73), Канте, Алонсо – Виллиан (Чалоба, 84), Азар, Коста

Сток Сити: Грант — Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди — Диуф, Аллен, Адам, Питерс — Шакири (Кркич, 61), Афеллай (Имбула, 62) — Крауч

Предупреждения: Мозес, Фабрегас, Алонсо – Диуф, Адам

Без блеска или как «Ливерпуль» добывал победу над «Ман Сити»

Все так ждали главного блюда в последнем туре уходящего 2016-го года в АПЛ, встречи двух самых зрелищных и забивающих команд Англии «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». А на деле получилось, что центральный матч 19-го тура по сценарию и перипетиям уступил другим менее статусным противостояниям последнего тура в первом круге.

Другими словами, поединок на «Энфилд Роуд» разочаровал. Разочаровал качеством игры со стороны обеих команд. На двоих мерсисайдцы и «горожане» нанесли всего 3 удара в створ ворот за всю встречу. Это ничтожно мало для поединка столь высокого статуса и турнирного значения. Обе команды вопреки ожиданиям сыграли в закрытый футбол. Раскрываться никто не хотел (и понять это можно), ведь цена ошибки была слишком велика.

Команде Юргена Клоппа однозначно повезло больше и при равной игре «Ливерпуль» сумел одержать победу благодаря прекрасному голу на старте матча от Жоржиньо Вейналдума. Удивило другое. Если мерсисайдскую команду все устраивало, и она играла по счету, то «Ман Сити», пропустив гол, так и не смог перестроиться и что-либо опасное создать у ворот Симона Миньоле. Только на старте второго тайма команда Хосепа Гвардиолы прижала соперника к своим воротам, и создавала хоть какую-ту остроту. Особенно опасен был удар Давида Сильвы из-за пределов штрафной, однако точность чуть подвела испанца.

В дальнейшем «горожане» играли так, словно смирились с поражением и даже ничего толком не предпринимали, чтобы спасти игру. Это был явно не день «Сити», большинство игроков (даже вернувшийся после дисквалификации Серхио Агуэро был не похож на себя) которого провели свою худшую игру.

В конечном итоге «Ливерпуль», который тоже особо не впечатлил, добыл важнейшую победу с турнирной точки зрения и оторвался от «Ман Сити» на четыре очка. Турнирное положение теперь у команды Хосепа Гвардиолы хуже и не придумаешь – четвертая позиция и 10 очков отставание от лидирующего «Челси».

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:0 (ВИДЕО)

Гол: Вейналдум, 8

«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер — Вейналдум, Хендерсон (Ориги, 64), Джан – Мане (Лейва, 89), Лаллана, Фирмино

«Манчестер Сити»: Браво – Сабалета (Навас, 86), Стоунз, Отаменди, Коларов — Туре (Ихеаначо, 89), Туре — Стерлинг, Сильва, Де Брюйне — Агуэро

Предупреждения: Клаван, Джан – Отаменди

«Шпоры» громят «Уотфорд»

На удивление легко команда Маурисио Почеттино разобралась с крепким «Уотфордом» на «Викаридж Роуд». Результат был предрешен еще в первом тайме, когда «Тоттенхэм» забил три безответных мяча. Дублем отметился Харри Кейн, а уже в самом дебюте второго тайма Алли, забив свой второй гол, также записал на свой счет дубль.

Собственно говоря, в этой встрече забивали у «шпор» два ключевых и лучших на сегодня игрока лондонской команды. «Шершни» ответили голом престижа в исполнении Юнеса Кабула уже в компенсированное к матчу время. Четвертая победа кряду, а также поражение «Ман Сити», позволило «Тоттенхэму» подняться на четвертое лигочемпионовское место.

«Уотфорд» — «Тоттенхэм» 1:4 (ВИДЕО)

Голы: Кабул, 90+2 — Кейн, 27, 33, Алли, 41, 46

«Уотфорд»: Гомес — Кэткарт, Предль, Кабул — Амрабат (Синклейр, 75), Капу (Кабаселе, 79), Гедиура, Холебас (Мэйсон, 68) — Дукуре, Игало — Дини

«Тоттенхэм»: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Виммер, Роуз (Дэвис, 68) — Дайер, Ваньяма — Сон Мин, Алли (Уинкс, 61), Эриксен — Кейн (Янссен, 77)

Предупреждения: Холебас, Предль, Кэткарт

Уверенная победа «Арсенала» в дерби

«Арсенал» одержал довольно легкую победу в лондонском дерби над «Кристал Пэлас», а Сэм Эллардайс потерпел первое поражение на должности главного тренера «орлов». Настоящим украшением поединка стал роскошный гол Оливье Жиру. Француз, выйдя в основном составе во втором матче кряду, невероятным ударом «скорпиона» поразил ближнюю девятку. Этот шедевр еще круче, чем недавний гол Генриха Мхитаряна, забитый в похожем стиле во встрече с «Сандерлендом».

Кроме Оливье Жиру в ворота Уэйна Хеннесси забивал еще и Алекс Ивоби. Для нигерийца забитый гол стал третьим во всех турнирах этого сезона. Благодаря победе «Арсенал» обошел в турнирной таблице уступившего в этом туре «Ман Сити», и расположился на третьем месте, проигрывая «Ливерпулю» и «Челси» три и девять очков соответственно.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 2:0 (ВИДЕО)

Голы: Жиру, 17, Ивоби, 56

«Арсенал»: Чех — Бельерин, Паулиста, Косельни, Монреаль — Эль-Ненни (Коклен, 72), Джака — Л. Перес (Рэмси, 72), Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес — Жиру

«Кристал Пэлас»: Хеннесси — Келли, Данн, Томкинс, Уорд — Панчеон, Фламини — Таунсенд (Ли Ен, 71), Кабайе (Матч, 65), Заха — Бентеке (Кэмпбелл, 77)

Предупреждения: Монреаль — Томкинс

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Источник — Sport.ua

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