Зотько может дебютировать за Валенсию

© instagram.com. Иван Зотько

Украинский защитник Иван Зотько может дебютировать в основном составе «Валенсии» в матче Кубка Испании против «Сельты», который состоится 3 января.

В лазарете «летучих мышей» продолжают находиться Эльяким Мангала и Эсекьель Гарай, а Аймен Абденнур отправился в лагерь сборной Марокко на Кубок африканских наций.

Кроме того, под вопросом участие в матче еще одного защитника - бразильца Адерлана Сантоса, который в воскресенье не смог продолжить тренировку из-за травмы.

Проблемы с игроками оборонительной линии вынудили и.о. главного тренера «Валенсии» Воро привлечь к работе с первой командой нескольких игроков дубля, в частности Хави Хименеса и Ивана Зотько, которые, скорее всего, начнут матч против «Сельты» в основном составе.

Источник — Marca

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