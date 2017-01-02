Зотько может дебютировать за Валенсию

Украинский защитник Иван Зотько может дебютировать в основном составе «Валенсии» в матче Кубка Испании против «Сельты», который состоится 3 января.
В лазарете «летучих мышей» продолжают находиться Эльяким Мангала и Эсекьель Гарай, а Аймен Абденнур отправился в лагерь сборной Марокко на Кубок африканских наций.
Кроме того, под вопросом участие в матче еще одного защитника - бразильца Адерлана Сантоса, который в воскресенье не смог продолжить тренировку из-за травмы.
Проблемы с игроками оборонительной линии вынудили и.о. главного тренера «Валенсии» Воро привлечь к работе с первой командой нескольких игроков дубля, в частности Хави Хименеса и Ивана Зотько, которые, скорее всего, начнут матч против «Сельты» в основном составе.
Источник — Marca
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