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Боровик и Филимонов покинули Черноморец

Боровик расторг контракт с клубом, а Филимонов решил его не продлевать

  • 02.01.2017 10:23
  • 1094 просмотров
  • 3 комментария
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chernomorets.odessa.ua. Евгений Боровик
© chernomorets.odessa.ua. Евгений Боровик

Одесский «Черноморец» понес серьезные кадровые потери, потеряв двоих ведущих игроков – Евгения Боровика и Артема Филимонова. Контракт с Боровиком расторгнут по инициативе футболиста, а Филимонов решил не продлевать свое соглашение с «моряками».

31-летний Боровик выступал за «Черноморец» с лета 2015 года. В текущем сезоне он был основным вратарем команды, сыграв в чемпионате Украины 17 матчей.

Артем Филимонов в «Черноморце» дебютировал в феврале 2015-го года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 16 матчей в УПЛ и забил 1 гол.

Также была информация, что «Черноморец» может покинуть Давид Хочолава, которым интересуется «Шахтер». 

Источник — ФК Черноморец

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 02.01.2017 10:28
    +2
    Если они даже такого игрока как Филимонов удержать не могут то дела в черномореце совсем плохи
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    alex8-48
    alex8-48, 02.01.2017 10:40
    0
    Может быть Филимонов и воспитанник Черноморца,но,на сколько я помню,он перешел из молодёжного состава Днепровского Днепра.
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    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 02.01.2017 11:28
    0
    Теперь понятно что Черноморец будет бороться за выжывание весной а не за 6-ку с такими потерями
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