Боровик и Филимонов покинули Черноморец

© chernomorets.odessa.ua. Евгений Боровик

Одесский «Черноморец» понес серьезные кадровые потери, потеряв двоих ведущих игроков – Евгения Боровика и Артема Филимонова. Контракт с Боровиком расторгнут по инициативе футболиста, а Филимонов решил не продлевать свое соглашение с «моряками».

31-летний Боровик выступал за «Черноморец» с лета 2015 года. В текущем сезоне он был основным вратарем команды, сыграв в чемпионате Украины 17 матчей.

Артем Филимонов в «Черноморце» дебютировал в феврале 2015-го года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 16 матчей в УПЛ и забил 1 гол.

Также была информация, что «Черноморец» может покинуть Давид Хочолава, которым интересуется «Шахтер».

Источник — ФК Черноморец

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