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Ахмедов перебрался в Китай

Полузащитник «Краснодара» перешел в «Шанхай»

  • 02.01.2017 10:07
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fckrasnodar.ru. Одил Ахмедов
© fckrasnodar.ru. Одил Ахмедов

Китайские клубы продолжают проводить активную транферную политику. «Шанхай» подписал контракт с полузащитником сборной Узбекистана, который играл в чемпионате России.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова, - сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

По данным сайта transfermarkt.de трансфер обошелся китайскому клубу в 7 миллионов евро.

Отметим, что «Шанхай» тренирует португалец Андре Виллаш-Бош, а в нападении играет экс-форвард «Зенита» Халк. 

Источник — Transfermarkt

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