Ахмедов перебрался в Китай

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Филимонов перейдет в Карпаты 11:36 — orest0998 По-перше, не факт шо Карпати вилетять.По-друге, в Карпати платять стабільно +- вчасно.По-третє, я... 11:31 — Sasha3110 Е.ать чувак рехнулся,мог бороться с Черноморцем за 6-ку,так теперь опуститься с Карпатами в Перву...