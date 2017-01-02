Ахмедов перебрался в Китай

Китайские клубы продолжают проводить активную транферную политику. «Шанхай» подписал контракт с полузащитником сборной Узбекистана, который играл в чемпионате России.
Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова, - сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
По данным сайта transfermarkt.de трансфер обошелся китайскому клубу в 7 миллионов евро.
Отметим, что «Шанхай» тренирует португалец Андре Виллаш-Бош, а в нападении играет экс-форвард «Зенита» Халк.
Источник — Transfermarkt
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