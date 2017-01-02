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Карноза не перейдет в Заглембе

Украинский полузащитник не нужен польскому клубу

  • 02.01.2017 09:50
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fckarpaty.lviv.ua Артур Карноза
© fckarpaty.lviv.ua Артур Карноза

По информации источника, Артура Карнозы не будет в «Заглембе». Ранее, напомним, сообщалось, что 26-летний хавбек прошел медосмотр в польском клубе.

Однако, по новой информации Карнозы в «Заглембе» не будет.

Первую часть сезона Карноза провел в «Карпатах», но зимой клуб предоставил игроку статус свободного агента. 

Источник — Динамомания

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