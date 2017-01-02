Карноза не перейдет в Заглембе

По информации источника, Артура Карнозы не будет в «Заглембе». Ранее, напомним, сообщалось, что 26-летний хавбек прошел медосмотр в польском клубе.
Однако, по новой информации Карнозы в «Заглембе» не будет.
Первую часть сезона Карноза провел в «Карпатах», но зимой клуб предоставил игроку статус свободного агента.
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.