Карноза не перейдет в Заглембе

© fckarpaty.lviv.ua Артур Карноза

По информации источника, Артура Карнозы не будет в «Заглембе». Ранее, напомним, сообщалось, что 26-летний хавбек прошел медосмотр в польском клубе.

Однако, по новой информации Карнозы в «Заглембе» не будет.

Первую часть сезона Карноза провел в «Карпатах», но зимой клуб предоставил игроку статус свободного агента.

Источник — Динамомания

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