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Витсель извинился перед Ювентусом за переход в Китай

Хавбек Зенита выбрал деньги

  • 02.01.2017 09:35
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fc-zenit.ru. Аксель Витсель
© fc-zenit.ru. Аксель Витсель

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель извинился перед «Ювентусом» за желание играть в чемпионате Китая. Ранее сообщалось, что хавбек подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Соглашение 27-летнего бельгийца с клубом, главным тренером которого является Фабио Каннаваро, рассчитано на три года.

«Сожалею, но от таких предложений не отказываются. Этот выбор был непростым, потому что с одной стороны был топ-клуб, а с другой - выгодное предложение для моей семьи. Руководство «Юве» вело себя по-джентльменски, за что я благодарен им», - сказал Витсель Tuttosport.

В то же время представитель хавбека Ален Гобле сообщал, что его подопечный ни с кем не подписывал никаких контрактов. 

Источник — Tuttosport

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