Динамо может отпустить Виду в Бешикташ за 5,5 млн евро

© dynamo.kiev.ua. Домагой Вида

«Динамо» хочет получить за Виду 5,5 миллионов евро. «Бешикташ» предлагает 4,5, но может отдать за игрока «Динамо» и сборной Хорватии 5 миллионов евро. Об этом сообщает турецкая спортивная пресса.



Руководство турецкого клуба ведет переговоры с агентом игрока.



Ожидается, что контракт с игроком будет подписан по схеме 2+1.



Напомним, что защитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида (27 лет, рост 184 см, вес 73 кг) заключил контракт с киевским «Динамо» 2 января 2013 года на пять лет.

Источник — Sport.ua

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