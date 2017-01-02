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Динамо может отпустить Виду в Бешикташ за 5,5 млн евро

«Бешикташ» предлагает 4,5, но готов отдать за игрока «Динамо» и сборной Хорватии 5 миллионов евро

  • 02.01.2017 09:33
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dynamo.kiev.ua. Домагой Вида
© dynamo.kiev.ua. Домагой Вида
«Динамо» хочет получить за Виду 5,5 миллионов евро. «Бешикташ» предлагает 4,5, но может отдать за игрока «Динамо» и сборной Хорватии 5 миллионов евро. Об этом сообщает турецкая спортивная пресса.

Руководство турецкого клуба ведет переговоры с агентом игрока.
 
Ожидается, что контракт с игроком будет подписан по схеме 2+1.

Напомним, что защитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида (27 лет, рост 184 см, вес 73 кг) заключил контракт с киевским «Динамо» 2 января 2013 года на пять лет.

Источник — Sport.ua

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