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Зарплата Караваева в Фенербахче — за полгода полмиллиона евро

«Шахтер» за аренду украинского футболиста получит 100 тысяч евро

  • 02.01.2017 09:08
  • 1301 просмотров
  • 1 комментария
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vk.com/zoryaluhansk. Александр Караваев
© vk.com/zoryaluhansk. Александр Караваев
Александр Караваев получит в «Фенербахче» 500 тысяч евро за шесть месяцев. При этом «Шахтер» за аренду украинского футболиста получит 100 тысяч евро.
 
В ближайшее время официальный сайт «Фенербахче» должен объявить об аренде Караваева на полгода. 

Официальный сайт «Зари» уже сообщил о переходе. Подтвердил факт перехода и сам игрок.
 
Первую часть сезона 2016/17 Караваев на правах аренды играл в «Заре».

Источник — Fanatik

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Комментарии
    Lex Aries
      Lex Aries, 02.01.2017 09:14
    +2
    Самое главное, чтобы как можно лучше проявил там себя.
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