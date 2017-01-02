Зарплата Караваева в Фенербахче — за полгода полмиллиона евро

Александр Караваев получит в «Фенербахче» 500 тысяч евро за шесть месяцев. При этом «Шахтер» за аренду украинского футболиста получит 100 тысяч евро.
В ближайшее время официальный сайт «Фенербахче» должен объявить об аренде Караваева на полгода.
Официальный сайт «Зари» уже сообщил о переходе. Подтвердил факт перехода и сам игрок.
Официальный сайт «Зари» уже сообщил о переходе. Подтвердил факт перехода и сам игрок.
Первую часть сезона 2016/17 Караваев на правах аренды играл в «Заре».
Источник — Fanatik
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