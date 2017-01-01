СМИ: Шахтер согласовал контракт с Хочолавой

© chernomorets.odessa.ua.Давид Хочолава.

По информации Динамомании, защитник «Черноморца» Давид Хочолава согласовал контракт с «Шахтером». Ранее, агент 23-летнего защитника Кахабер Мжаванадзе сообщал о том, что донецкий клуб интересуется его клиентом.

В 16 матчах текущего чемпионата Украины на счету Хочолавы один гол и одна результативная передача.

Источник — Динамомания

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