СМИ: Шахтер согласовал контракт с Хочолавой

По информации Динамомании, защитник «Черноморца» Давид Хочолава согласовал контракт с «Шахтером». Ранее, агент 23-летнего защитника Кахабер Мжаванадзе сообщал о том, что донецкий клуб интересуется его клиентом.
В 16 матчах текущего чемпионата Украины на счету Хочолавы один гол и одна результативная передача.
Источник — Динамомания
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