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СМИ: Шахтер согласовал контракт с Хочолавой

Защитник «Черноморца» перейдет в команду Пауло Фонсеки

  • 01.01.2017 23:09
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chernomorets.odessa.ua.Давид Хочолава.
© chernomorets.odessa.ua.Давид Хочолава.

По информации Динамомании, защитник «Черноморца» Давид Хочолава согласовал контракт с «Шахтером». Ранее, агент 23-летнего защитника Кахабер Мжаванадзе сообщал о том, что донецкий клуб интересуется его клиентом.

В 16 матчах текущего чемпионата Украины на счету Хочолавы один гол и одна результативная передача.

Источник — Динамомания

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