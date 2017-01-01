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Арсенал дома обыграл Кристал Пэлас

«Канониры» одержали победу со счетом 2:0

  • 01.01.2017 20:54
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espnfc.com. Арсенал – Кристал Пэлас
© espnfc.com. Арсенал – Кристал Пэлас

В заключительном поединке 19-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

Арсенал – Кристал Пэлас - 2:0 
Голы: 1:0 – 17 Жиру, 2:0 – 56 Ивоби.
 
Арсенал: Чех, Бельерин, Габриэл, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен, 72), Джака, Перес (Рэмзи, 72), Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Жиру.
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли, Дэнн, Томкинс, Уорд, Панчон, Фламини, Таунсенд (Ли Чун Юн, 71), Кабай (Матч, 65), Заа, Бентеке (Кэмпбелл, 77).
 
Предупреждения: Монреаль (83), Томкинс (90).

Автор — Владимир Кунгуров, Sport.ua

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