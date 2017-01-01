Тоттенхэм громит Уотфорд на выезде

В 19-м туре АПЛ «Уотфорд» дома разгромно уступил «Тоттенхэму» - 1:4. Дублем отметились игроки «Шпор»Деле Алли и Гарри Кейн. Кстати, Для Кейнаэто был 100-й матч в Премьер-лиге.
Уотфорд – Тоттенхэм - 1:4 (0:3, 1:1)
Голы: 0:1 – 27 Кейн, 0:2 – 33 Кейн, 0:3 – 41 Алли, 0:4 – 46 Алли, 1:4 – 90 Кабул.
Уотфорд: Гомес, Кэткарт, Предль, Кабуль, Холебас (Мэйсон, 68), Гедиура, Дукуре, Капу (Кабаселе, 79), Амрабат (Синклэйр, 75), Игало, Дини.
Тоттенхэм: Льорис, Виммер, Триппьер, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 68), Эриксен, Ваньяма, Дайер, Алли (Уинкс, 61), Кейн (Янссен, 77), Сон Хын Мин.
Предупреждения: Холебас (44), Предль (63), Кэткарт (83).
Источник — Sport.ua
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