Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рубин отзаявил Девича

Украинский форвард стал свободным агентом и может оказаться в Олимпике

  • 01.01.2017 18:23
  • 718 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Dynamo.kiev.ua. Марко Девич
© Dynamo.kiev.ua. Марко Девич
Российский «Рубин» исключил украинского нападающего Марко Девича из заявки на оставшуюся часть сезона. 
 
Ранее 33-летний форвард сообщил, что хотел бы продлить с командой контракт, который истек 31 декабря.
 
Девич, по сообщениям СМИ, может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.