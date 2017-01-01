Рубин отзаявил Девича

Российский «Рубин» исключил украинского нападающего Марко Девича из заявки на оставшуюся часть сезона.
Ранее 33-летний форвард сообщил, что хотел бы продлить с командой контракт, который истек 31 декабря.
Девич, по сообщениям СМИ, может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».
Источник — Sport.ua
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