Топ-5 самых популярных комментариев на Sport.ua за 2016 год

С помощью нашего программиста мы выбрали самые популярные комментарии. Это не обязательно посты, где «много букв», нет орфографических ошибок и которые написаны безупречно стилистически. Одни комментарии вызывают просто улыбку, другие — заставляют вспомнить, какие же события рисовали картину ушедшего года, волновали нас и занимали наши мысли.

Не удивительно, что 90% всех постов сформированы вокруг футбольных новостей. Одно из самых ярких событий ушедшего года, собравшее тысячи эмоциональных комментариев — футбольное Евро во Франции. В центре внимания — несомненно, выступление, оказавшееся печальными гастролями, нашей сборной. Где-то рядом — интерес к команде России. Странно и нелогично, конечно, что новости о том, что там, «за поребриком», так будоражат наше внимание. Но ничего удивительного, ведь это наш ближайший сосед, там играют наши футболисты. И да, не забываем, именно это государство третий год ведет с нами необъявленную гибридную войну.



Итак, о комментариях. Лавры первенства здесь достались Поручику Ржевскому, чей пост под новостью о проигрыше России был активно «заплюсован». Как же это контрастирует с заклинанием о том, что «спорт вне политики», за которое прячутся некоторые наши спортсмены!

Песков: «к сожалению, русофобство в последнее время перешло все границы...»

Лавров: «надо ещё проверить информацию, но, скорее всего, что среди проигравших сегодня Уэльсу, граждан Российской Федерации нет»

Путин: «а форму можно в спорттоварах купить»

Чуркин: «это - наглая ложь. Весь цивилизованный мир видел, что сборная России сегодня не проиграла, а выиграла у Уэльса 3:0»

Плотницкий: «это не российские футболисты, а луганские милиционеры. Вот документы...»

Киселёв: «уэльские каратели распяли российского мальчика Игоря Акинфеева в трусиках на футбольных воротах»

2. Вспомним, сколько эмоций было выплеснуто вокруг списка сборников на Евро. Споры о том, брать или не брать футболистов, выступавших в России, «зажгли» комментарии.

Проституток, тем более валютных не любят нигде...Кормить сына ему бедному не чем, пусть он спросит чем кормят сыновей наши женщины оставшиеся без мужей за эти два года...



3. А вот наконец-то реплика без политики под известием о неожиданном фиаско Англии от Исландии. Заголовок, правда, с геополитическим привкусом — «Brexit: Англия покидает Евро»



Выходит сборная, без как таковой футбольной истории и играет против соперника со страшными фамилиями, не признавая авторитетов, понимая, что там также играют люди с двумя ногами и руками. Не думают про селфи, а бегают по полю как будто их семьи в заложниках! Умеют играть в банальную стеночку и выходить из обороны через пас при этом чаще попадая в створ ворот чем в молоко! По игре счет на табло. Я стоя говорю вам: «Браво!!»

4. Завышенные ожидания от выступлений нашей сборной и затем провал. Среди массы комментариев, которые прошли цензуру на использование ненормативной лексики, выделяется этот пост после 0:2 от Северной Ирландии. В нем вся боль и обида за сборную.

Фоменко - на вихід ...

Тут «без комментариев».

Але де наші футболісти ???

Ви ж всі мільйонери, а прогаєте листоношам.

В вас совість є ???

Де ваші обіцянки зіграти за країну, показати все на що здатні, де вони ?

Якщо тренер повний ідіот, то ви ж не діти, вам не 12-13 років, ви ж можете зібратись і без тренера зіграти.

Так опозоритись на весь світ.

Ганьба вам недофутболісти, недотренери, ганьба !!!

5. Как ни крути, но с переходом Луческу в «Зенит» мы потеряли яркого тренера и раздражителя в нашем футболе. Без него стало немного скучнее. Комментарий ViperMX на уход Луческу из «Шахтера» после 12 лет работы в Украине:

Что ни скажите, Луческу заслуживает благодарности за проделанную работу. Да и пару хороших игроков для сборной воспитал, за что спасибо.

Благодарим своих читателей и комментаторов за посты в минувшем году и надеемся, что в 2017 году все вместе будет обсуждать преимущественно победы наших спорсменов.

Источник — Sport.ua

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