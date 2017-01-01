Первые трансферы нового года

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Первый день нового года ознаменовался рядом трансферов, громких и не очень. Расскажем о некоторых из них.

Полузащитник Рихедли Базур (Нидерланды) перешел из «Аякса» в немецкий «Вольфсбург» за 12 млн евро.

Питерский «Зенит» за 8 млн евро подписал бразильского хавбека Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе».

Украинец Евгений Селин официально стал игроком греческого «Астераса».

Внутриголландские трансферы: Уорнер Хан перешел из «Фейенорда» в «Эксельсиор». Ваут Брама перебрался в «Утрехт» из «Зволле».

Трансферы внутригерманские: из «Майнца» в «Кельн» перебрался Кристиан Клеменс, а из «Вердера» в «Санкт-Паули» - Леннарт Тай. Албанец Мергим Мавраи из «Кельна» перешел в «Гамбург» за 1,8 млн евро. Хауке Валь из «Ингольштадта» перешел в «Хайденхайм».

Словенец Филипп Младенович перешел из «Кельна» в бельгийский «Стандард».

Бразилец Оскар из»Челси» переехал в «Шанхай» за 60млн евро. Заодно китайский клуб подписал узбека Одила Ахмедова из «Краснодара» за 7 млн.

Босниец Огнен Враньеш поменял российскую «Томь» на греческий АЕК.

Внутрироссийские переходы: вратаря «Уфы» Андрея Лунева подписал «Зенит» за 3,5 млн евро. За 0,4 млн питерцы подписали и Ибрагима Цаллагова из «Крыльев Советов». Георгий Джикия из «Амкара» оказался в «Спартаке» за 2,35 млн. Косовар Бернард Бериша из «Анжи»перешел в «Терек» за 2,5 млн евро.

Норвежец Стиан Рингстад из португальской «Браги» вернулся на родину, в «Стремгодсед».

Юлиан Дракслер из «Вольфсбурга» перешел в ПСЖ за 42 млн евро.

Узбек Санжар Турсунов из полтавской «Ворсклы» перебрался в Катар, в «Аль-Харитият».Сумма сделки – 0,4 млн евро.

Внутрианглийский трансфер: Каллум МакМанаман из «Вест Бромвича» отправился в Чемпионшип, в «Шеффилд Уэнсдей».

Японец Джунья Танака из португальского «Спортинга» уехал домой, в «Виссель Кобе».

Внутрииспанские переходы: Льюис Састре из «Леганеса» будет играть в Сегунде, в «Уэске». Сауль Гарсия из «Депортиво» оказался в «Мальорке».

Португалец Жерсу из «Белененсиша» отправился за океан, в МЛС, в «Канзас». Сумма сделки – 1,5 млн евро.

Голландский полузащитник Марко ван Гинкель из «Челси» поехал на родину, в ПСВ.

Португальский «Риу Аве» подписал центрфоварда «Порту-Б» Гонсалу Пасиенсию.

Казахстанец Георгий Жуков перебрался из российского «Урала» на родину, в «Кайрат». Туда же перешел его земляк Стас Покатилов из российского же «Ростова».

Источник — Transfermarkt

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