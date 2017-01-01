Как украинские футболисты Новый год встречали

© instagram.com. Андрей Пятов с семьей

Большинство украинских футболистов, если судить по их постам в соцсетях, отмечали встречу 2017-го очень по-разному. Андрей Пятов - в теплом семейном кругу (на фото выше).



Артем Кравец - с супругой:

Happy New 2017 Year🎄🎊🎉🍾 A photo posted by Artem Kravets 🇺🇦 ⚽ 🇪🇸 (@kravets89) on Dec 31, 2016 at 2:11pm PST



Другой Артем, Милевский - с футбольным мячом:

S nastupauwem world📢bez⚽️nekuda😂😂❤️ A photo posted by timi1010 (@timi1010) on Dec 31, 2016 at 8:01am PST



Александр Зинченко - в большой и шумной компании:

С Новым годом,друзья мои! Любите,цените и берегите друг друга! ❤️🤗🎉🎉🎉2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ A photo posted by Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) on Dec 31, 2016 at 2:54pm PST



Евгений Коноплянка - в костюме Деда Мороза:



Сергей Сидорчук - с дочерью:

С Новым годом! С Новым счастьем👨‍👩‍👧🎄 A photo posted by sidorchuksergey (@sidorchuksergey) on Dec 31, 2016 at 2:31pm PST



Владлен Юрченко - со своей второй половинкой:



Денис Олейник - с босым Дедом Морозом, который на самом деле - Коноплянка:

Всех с Новым годом 🎊🎉🎁🎅🏼🌲! Happy New Year for everybody 🎉🎊🎁🎅🏼🌲 A photo posted by Денис Олейник (@denys_oliinyk11) on Dec 31, 2016 at 2:48pm PST



Анатолий Тимощук - в отличие от Коноплянки, в забавных носках:

🎅🌲⛄️ З Новим роком! С Новым годом! Happy New Year! #timostyle #HNY2017 A photo posted by Anatoliy Tymoshchuk (@power4timo) on Dec 31, 2016 at 1:33pm PST



Валерий Лучкевич - с девушкой:



Сергей Болбат со своей девушкой нашли вот такую елочку в Дубае:

Друзья, хочу поздравить всех с наступающим 2017м годом! Хочу, чтоб каждый имел огромную удачу , терпение и все это подкреплялось крепким здоровьем! Следующий год - год Петуха, поэтому клюйте за своё! Пусть все сбудется!🤝🎅🏼 A photo posted by Sergey Bolbat 🇺🇦 (@sbolbat50) on



Dec 31, 2016 at 9:28am PST

А Руслан Малиновский с девушкой встречали Новый год в Чехии:

Всех С Наступающим Новым Годом,желаю всем счастья,здоровья,любви,семейного благополучия и пусть ваши мечты сбываются🎊🎊🎊🎉🎉🎉🍰🍰🙏⚽ A photo posted by Руслан Малиновский (@malina1993) on Dec 31, 2016 at 11:32am PST

Источник — Sport.ua

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