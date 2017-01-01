Как украинские футболисты Новый год встречали

Большинство украинских футболистов, если судить по их постам в соцсетях, отмечали встречу 2017-го очень по-разному. Андрей Пятов - в теплом семейном кругу (на фото выше).
Артем Кравец - с супругой:
Другой Артем, Милевский - с футбольным мячом:
Александр Зинченко - в большой и шумной компании:
Евгений Коноплянка - в костюме Деда Мороза:
Сергей Сидорчук - с дочерью:
Владлен Юрченко - со своей второй половинкой:
Денис Олейник - с босым Дедом Морозом, который на самом деле - Коноплянка:
Анатолий Тимощук - в отличие от Коноплянки, в забавных носках:
Валерий Лучкевич - с девушкой:
Сергей Болбат со своей девушкой нашли вот такую елочку в Дубае:
А Руслан Малиновский с девушкой встречали Новый год в Чехии:
Источник — Sport.ua
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и весь ваш запал закончится !
УКРАИНСКИЕ,карл,УКРАИНСКИЕ!
Кравець зовсім збіднів, в порваних штанах ходить
Тоже самое хотел написать) Рубашка не поглажена,штаны порванные, и такая бейба рядом. Интересно ,рубашку она умеет гладить?)
и весь ваш запал закончится !
УКРАИНСКИЕ,карл,УКРАИНСКИЕ!
Кравець зовсім збіднів, в порваних штанах ходить
Тоже самое хотел написать) Рубашка не поглажена,штаны порванные, и такая бейба рядом. Интересно ,рубашку она умеет гладить?)
"ватаны" запомните------------------Как украинские футболисты Новый год встречалии весь ваш запал закончится !УКРАИНСКИЕ,карл,УКРАИНСКИЕ!
Ты о чем вообще ?
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