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Как украинские футболисты Новый год встречали

Обзор фото из страничек украинских игроков в социальных сетях

  • 01.01.2017 17:10
  • 4408 просмотров
  • 16 комментария
Метки
instagram.com. Андрей Пятов с семьей
© instagram.com. Андрей Пятов с семьей

Большинство украинских футболистов, если судить по их постам в соцсетях, отмечали встречу 2017-го очень по-разному. Андрей Пятов - в теплом семейном кругу (на фото выше).

Артем Кравец - с супругой:

 

Happy New 2017 Year🎄🎊🎉🍾

A photo posted by Artem Kravets 🇺🇦 ⚽ 🇪🇸 (@kravets89) on


Другой Артем, Милевский - с футбольным мячом:

 

S nastupauwem world📢bez⚽️nekuda😂😂❤️

A photo posted by timi1010 (@timi1010) on


Александр Зинченко - в большой и шумной компании:


Евгений Коноплянка - в костюме Деда Мороза:


Сергей Сидорчук - с дочерью:

 

С Новым годом! С Новым счастьем👨‍👩‍👧🎄

A photo posted by sidorchuksergey (@sidorchuksergey) on


Владлен Юрченко - со своей второй половинкой:
 

 

 

Денис Олейник - с босым Дедом Морозом, который на самом деле - Коноплянка:

 

Всех с Новым годом 🎊🎉🎁🎅🏼🌲! Happy New Year for everybody 🎉🎊🎁🎅🏼🌲

A photo posted by Денис Олейник (@denys_oliinyk11) on


Анатолий Тимощук - в отличие от Коноплянки, в забавных носках:

 

🎅🌲⛄️ З Новим роком! С Новым годом! Happy New Year! #timostyle #HNY2017

A photo posted by Anatoliy Tymoshchuk (@power4timo) on


Валерий Лучкевич - с девушкой:
 

 

 

Сергей Болбат со своей девушкой нашли вот такую елочку в Дубае:

 

А Руслан Малиновский с девушкой встречали Новый год в Чехии:

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 01.01.2017 17:16
    +3
    На задньому фоні в Мілевського напевне новий (чи нова) партнер по команді
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 01.01.2017 17:21
    -1
    Кравець зовсім збіднів, в порваних штанах ходить
    Ссылка
    fallbrick
      fallbrick, 01.01.2017 17:59
    -3
    Все с девушками, один Коноплянка с Олейником) На определенные мысли наталкивает
    Ссылка
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 01.01.2017 18:01
    +3
    fallbrick, 01.01.2017 17:59
    Все с девушками, один Коноплянка с Олейником) На определенные мысли наталкивает
    Ты Д..бил ?
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 01.01.2017 18:05
    +7
    zhyr, 01.01.2017 17:21
    Кравець зовсім збіднів, в порваних штанах ходить
    Тоже самое хотел написать) Рубашка не поглажена,штаны порванные, и такая бейба рядом. Интересно ,рубашку она умеет гладить?)
    Ссылка
    King King
    online
      King King, 01.01.2017 18:20
    -1
    "ватаны" запомните------------------Как украинские футболисты Новый год встречали
    и весь ваш запал закончится !
    УКРАИНСКИЕ,карл,УКРАИНСКИЕ!
    Ссылка
    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 01.01.2017 18:20
    0
    KIEWADIM, 01.01.2017 18:05
    zhyr, 01.01.2017 17:21
    Кравець зовсім збіднів, в порваних штанах ходить
    Тоже самое хотел написать) Рубашка не поглажена,штаны порванные, и такая бейба рядом. Интересно ,рубашку она умеет гладить?)
    Так то рубашки такого типа (noniron) не принято гладить)
    Ссылка
    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 01.01.2017 18:21
    +1
    King King, 01.01.2017 18:20
    "ватаны" запомните------------------Как украинские футболисты Новый год встречали
    и весь ваш запал закончится !
    УКРАИНСКИЕ,карл,УКРАИНСКИЕ!
    Ты о чем вообще ?
    Ссылка
    Дьявол
      Дьявол, 01.01.2017 18:23
    +1
    KIEWADIM, 01.01.2017 18:05
    zhyr, 01.01.2017 17:21
    Кравець зовсім збіднів, в порваних штанах ходить
    Тоже самое хотел написать) Рубашка не поглажена,штаны порванные, и такая бейба рядом. Интересно ,рубашку она умеет гладить?)
    Может, ты еще захочешь, чтобы она борщ умела варить?)) Такие созданы именно для картинки...
    Ссылка
    King King
    online
      King King, 01.01.2017 18:28
    -2
    Valetin Gjokaj, 01.01.2017 18:21
    King King, 01.01.2017 18:20
    "ватаны" запомните------------------Как украинские футболисты Новый год встречалии весь ваш запал закончится !УКРАИНСКИЕ,карл,УКРАИНСКИЕ!
    Ты о чем вообще ?
    ну точно не о тебе ! не напрягайся!
    Ссылка
    aleksnayt
      aleksnayt, 01.01.2017 18:29
    +1
    А Сидорчук, оказывается, рашистским тнт увлекается...
    Ссылка
    checna-ebet-russia-1
      checna-ebet-russia-1, 01.01.2017 18:35
    +2
    Думал Пяпов будет в обнимку с террористами на блок-посту
    Ссылка
    King King
    online
      King King, 01.01.2017 18:37
    -1
    checna-ebet-russia-1, 01.01.2017 18:35
    Думал Пяпов будет в обнимку с террористами на блок-посту
    спят твари!
    Ссылка
    fckrivbass
      fckrivbass, 01.01.2017 18:44
    0
    Судя по фото, Лучкевич в отеле Rixos Sea Gate в Шарме, Египет.
    Ссылка
    King King
    online
      King King, 01.01.2017 18:51
    0
    fckrivbass, 01.01.2017 18:44
    Судя по фото, Лучкевич в отеле Rixos Sea Gate в Шарме, Египет.
    "ватан" а почем знаешь? кстати не подскажешь где Тимощук?
    Ссылка
    eternity_solitude
    online
      eternity_solitude, 01.01.2017 18:51
    0
    Артем Кравець - бідолаха) все бабло кинув на жінку, а собі залишились подерті джинси ))).
    Ссылка
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