Бешикташ заинтересован в Ракицком

Стамбульский «Бешикташ» хочет пригласить защитника донецкого«Шахтера»Ярослава Ракицкого.
Президент турецкого клуба Фикрет Орман готов лично вести переговоры о трансфере. Сумма сделки — 4 млн евро по сообщениям турецкого издания Hürriyet.
Также возможен вариант с полуторагодичной арендой футболиста.
Напомним, контракт Ракицкого с «Шахтером» истекает летом будущего года. Ранее сообщалось, что донецкий клуб просит за Ярослава 30 млн, а питерский «Зенит» предлагает 15 млн.
Источник — Sport.ua
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