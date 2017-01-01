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Бешикташ заинтересован в Ракицком

Турецкий клуб готов купить или взять в аренду защитника «Шахтера»

  • 01.01.2017 16:05
  • 625 просмотров
  • 2 комментария
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Dynamo.kiev.ua. Ярослав Ракицкий
© Dynamo.kiev.ua. Ярослав Ракицкий

Стамбульский «Бешикташ» хочет пригласить защитника донецкого«Шахтера»Ярослава Ракицкого.

Президент турецкого клуба Фикрет Орман готов лично вести переговоры о трансфере. Сумма сделки — 4 млн евро по сообщениям турецкого издания Hürriyet

Также возможен вариант с полуторагодичной арендой футболиста.
 
Напомним, контракт Ракицкого с «Шахтером» истекает летом будущего года. Ранее сообщалось, что донецкий клуб просит за Ярослава 30 млн, а питерский «Зенит» предлагает 15 млн.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 01.01.2017 16:12
    +2
    Что за бред тут написан. 4 млн? аренда?
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:23
    +2
    Vadim Kuzmenko, 01.01.2017 16:12
    Что за бред тут написан. 4 млн? аренда?
    З чого ти взяв що вони хочуть дати 4 лями за оренду? Вони хочуть купити його за 4, або хоть в оренду взяти....Правда президент Бешикташа дуже переоцінює своюПерсону, думаючи якщо він сам приїде то Шахтар розтає і піде на такі умови....Навіть якщо приїде особисто Ердоган за такі гроші хіба що Васю Кобіна підпише, що вже буде не погано.
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