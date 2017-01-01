Спортинг намерен подписать Макаренко

Португальский «Спортинг» хочет подписать защитника «Динамо» Евгения Макаренко.
Лиссабонский клуб уже сделал предложение 25-летнему игроку киевлян.
Добавим, что у Макаренко в декабре закончился контракт с «Динамо».
Источник — Трибуна
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Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії.
А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:12 Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії. А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
Якщо Динамо запропонує Макаренку новийКотракт то пошук нового клубу відпадає...Чи ти думаєш Спортинг вільномуАгенту запропонує мегаКонтракт?!
Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:12 Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії. А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
Якщо Динамо запропонує Макаренку новийКотракт то пошук нового клубу відпадає...Чи ти думаєш Спортинг вільномуАгенту запропонує мегаКонтракт?!
Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії.
А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
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