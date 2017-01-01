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Спортинг намерен подписать Макаренко

Португальский «Спортинг» хочет подписать защитника киевского «Динамо»

  • 01.01.2017 15:44
  • 1729 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Спортинг намерен подписать Макаренко
Португальский «Спортинг» хочет подписать защитника «Динамо» Евгения Макаренко.
 
Лиссабонский клуб уже сделал предложение 25-летнему игроку киевлян.
 
Добавим, что у Макаренко в декабре закончился контракт с «Динамо».

Источник — Трибуна

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:12
    0
    Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії.
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 01.01.2017 16:20
    0
    Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:12
    Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії.
    А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:29
    0
    WADO-1976, 01.01.2017 16:20
    Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:12
    Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії.
    А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
    Якщо Динамо запропонує Макаренку новийКотракт то пошук нового клубу відпадає...Чи ти думаєш Спортинг вільномуАгенту запропонує мегаКонтракт?!
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 01.01.2017 17:05
    -3
    Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:29
    WADO-1976, 01.01.2017 16:20
    Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:12 Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії. А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
    Якщо Динамо запропонує Макаренку новийКотракт то пошук нового клубу відпадає...Чи ти думаєш Спортинг вільномуАгенту запропонує мегаКонтракт?!
    Взагалі то в нормальних клубах контракт перепідписують за рік до закінчення ,а не після закінчення ! Якби думали - то вже б запропонували новий !
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 01.01.2017 17:07
    -2
    Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:29
    WADO-1976, 01.01.2017 16:20
    Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:12 Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії. А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
    Якщо Динамо запропонує Макаренку новийКотракт то пошук нового клубу відпадає...Чи ти думаєш Спортинг вільномуАгенту запропонує мегаКонтракт?!
    Да ,і якраз той факт що Макаренко вільний агент може вплинути на суму контракту для самого Макаренка ! Я думав що це зрозуміло і першокласнику ,але ж не тобі !
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 01.01.2017 17:15
    0
    WADO-1976, 01.01.2017 16:20
    Vitalik Shevchenko, 01.01.2017 16:12
    Ребров побачить що Макаренком цікавиться Спортинг і вирішить нікуди його не відпускати.....Бо якщо ще Макаренко заграє пішовши вільнимАгентом після Тео (кращийТрансферРоку Бельгії) і Бельханда (кращийТрансферРоку в Франції) таЙ Кравець не на послідніхРолях в Гранаді, тоді сміху для Сергійка буде маловато якщо Макаренко за безкоштовно вистрілить в Португалії.
    А як Ребров може "вирішити не відпускати " Макаренка ,якщо в нього закінчився контракт?
    Так як це робить шахтар... чи може ти не знаеш
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    Андрей Успех
    online
      Андрей Успех, 01.01.2017 17:19
    0
    шахтёр прекрасно продаёт своих игроков и от этого не становится слабее,а для динамо любая новость по продаже ведущего футболист просто трагедия
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