Спортинг намерен подписать Макаренко

На задньому фоні в Мілевського напевне новий (чи нова) партнер по команді

Кравець зовсім збіднів, в порваних штанах ходить

шахтёр прекрасно продаёт своих игроков и от этого не становится слабее,а для динамо любая новость...

Так як це робить шахтар... чи може ти не знаеш

Да ,і якраз той факт що Макаренко вільний агент може вплинути на суму контракту для самого Макаре...

Взагалі то в нормальних клубах контракт перепідписують за рік до закінчення ,а не після закінчен...

Якщо Динамо запропонує Макаренку новийКотракт то пошук нового клубу відпадає...Чи ти думаєш Спорт...