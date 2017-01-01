© eurosport.ru. Ливерпуль - Манчестер Сити

Во вчерашнем поединке между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:0) полузащитник гостей Фернандиньо в конце игры, в борьбе за мяч с противником, весьма чувствительно заехал локтем в живот своему тренеру Хосепу Гвардиоле:



Fernandinho took out the wrong guy #youonlyhadonejob pic.twitter.com/4QZOszWq82 — Gilles Grimandi (@InvertdWhinger) December 31, 2016

Источник — Sport.ua

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