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Видео дня. Фернандиньо проверил на прочность живот Гвардиолы

В борьбе за мяч хавбек «Манчестер Сити» ударил локтем тренера своей команды

  • 01.01.2017 14:10
  • 1237 просмотров
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Метки
eurosport.ru. Ливерпуль - Манчестер Сити
© eurosport.ru. Ливерпуль - Манчестер Сити

Во вчерашнем поединке между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:0) полузащитник гостей Фернандиньо в конце игры, в борьбе за мяч с противником, весьма чувствительно заехал локтем в живот своему тренеру Хосепу Гвардиоле:
 

 

Источник — Sport.ua

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