Во вчерашнем поединке между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:0) полузащитник гостей Фернандиньо в конце игры, в борьбе за мяч с противником, весьма чувствительно заехал локтем в живот своему тренеру Хосепу Гвардиоле:
Fernandinho took out the wrong guy #youonlyhadonejob pic.twitter.com/4QZOszWq82— Gilles Grimandi (@InvertdWhinger) December 31, 2016
Источник — Sport.ua
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