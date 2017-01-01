Артем ФРАНКОВ: «Есть проблемы с дурными головами»

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Член Исполкома ФФУ Артем Франков ответил на критику в адрес сборной Украины по поводу отсутствия товарищеских матчей в январе.

«Ряд сайтов весьма сомнительного футбольного назначения принялся усердно дуть народу в уши: дескать, все наши соперники по группе играют в январе, а где сборная Украины. Этим специалистам я рекомендую для начала посмотреть историю январских товарняков, затем прикинуть — собиралась ли, играла ли сборная Украины в январе хоть раз в своей истории (ага, а нынче ФФУ вам должна!), а также какие конкретно составы сборных будут задействованы в данных соревнованиях, вызывающих столь сильную зависть. И главное — каков мог бы быть практический смысл такого созыва выпускников и срыва подготовки клубов ко второй части сезона. Потом соберемся и обсудим.

На всякий случай: о февральском сборе разговоры велись. О январском — ни в каком страшном сне и никогда, так что «проблем с товарищескими матчами» у нас нет, зато есть проблемы с дурными головами, несущими ртом невесть что. Или это просто до предела глупая заказуха? Или мечта о том, чтобы не дать „Шахтеру“ нормально подготовиться к „Сельте“?

Короче, критиковать — обязательно, но для начала нужно бы хоть немножечко быть сведущим в футболе», — написал Франков.

Источник — MatchDay

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