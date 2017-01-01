Марк ХЬЮЗ: «Сделали много для ничьей с Челси»

Наставник «Сток Сити» Марк Хьюз поделился своими впечатлениями о матче против «Челси».

- Это похоже на наш матч в Ливерпуле. Мы приложили усилия, вернулись в игру, а потом пропустили легкие голы. Мы ошиблись, и хорошие команды наказывают за это.

Мы очень хорошо проявили себя, продемонстрировали мужество и сравняли счет. Мы сделали многое для ничьей.

Не можем продолжать допускать подобные ошибки. Они вредят нам. При их третьем голе мяч миновал четырех наших игроков. Если мы исключим такие моменты из нашей игры, мы будем в порядке.

Источник — Euro-football

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