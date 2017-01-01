Марсело Морено в Шахтере не будет

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Боливийский форвард Марсело Морено признался, что несмотря на наличие предложений от Крузейро, Коринтианса и Шахтера , склоняется к варианту с продолжением карьеры в Китае.

Последние два сезона 29-летний форвард провел в китайском Чанчунь Ятай, с которым у него завершился срок действия контракта 31 декабря 2016 года. Теперь боливиец пребывает в статусе свободного агента и выбирает новый вариант продолжения карьеры.

«Мой контракт закончился 31 декабря. Только теперь я буду думать, что делать дальше. У меня есть предложения от Крузейро и Коринтианса, также мной интересуется Шахтер. Увидим, что произойдет. До окончания своего контракта с Чанчунь Ятай я не вел переговоров с другими клубами», — заявил Морено.

«Также у меня есть предложение от китайской команды. Причем это очень выгодное предложение, рассчитанное на два сезона. Этот клуб в следующем сезоне возьмет старт в Лиге чемпионов АФК. Это очень интересно для меня. Я бы хотел сыграть в этом турнире, реально побороться за победу в чемпионате. Я не хочу просто идти за деньгами, мне хочется выиграть титул. Я — игрок-победитель. Я выигрывал Кубок УЕФА с Шахтером, многое завоевывал с Крузейро. Это позволяет входить в историю клубов. Также я хочу что-то выиграть в Китае, а не просто принимать участие. Мне бы хотелось войти в историю местного футбола, поэтому я хочу играть в команде, в которой не больше платят, а где я смогу рассчитывать на трофеи», — цитирует Марсело Морено superligachina.com.

В минувшем розыгрыше чемпионата Китая Марсело Морено сыграл в 29 поединках и отличился 13 голами.

Источник — Шахта

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