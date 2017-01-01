Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олимпик возьмет на просмотр Бринкера

Донецкий «Олимпик» может усилить свои ряды экс-полузащитником «Сум» Иваном Брикнером

  • 01.01.2017 12:53
  • 507 просмотров
  • 0 комментария
Метки
23-летний центрхав, получивший статус свободного агента, имел на руках несколько предложений от клубов УПЛ и первого дивизиона, однако решил остановиться на донецком варианте. Брикнер присоединится к команде Романа Санжара на первом сборе, который стартует 11-12 января в Киеве. Речь, правда, о подписании контракта пока не идет — «горожанин» приедет на просмотр.
 
Добавим, что в осенней части нынешнего сезона Иван Брикнер провел за перволиговые «Сумы» 19 матчей, в которых забил 4 мяча.
 
Ранее сообщалось, что интерес к Брикнеру проявляют «Оболонь-Бровар» и «Полтава».
 

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.