Олимпик возьмет на просмотр Бринкера

23-летний центрхав, получивший статус свободного агента, имел на руках несколько предложений от клубов УПЛ и первого дивизиона, однако решил остановиться на донецком варианте. Брикнер присоединится к команде Романа Санжара на первом сборе, который стартует 11-12 января в Киеве. Речь, правда, о подписании контракта пока не идет — «горожанин» приедет на просмотр.

Добавим, что в осенней части нынешнего сезона Иван Брикнер провел за перволиговые «Сумы» 19 матчей, в которых забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что интерес к Брикнеру проявляют «Оболонь-Бровар» и «Полтава».

Источник — Footboom

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