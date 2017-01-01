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Роман ЗОЗУЛЯ: «Пусть в ваших сердцах будет мир и спокойствие»

Нападающий сборной Украины поздравил своих фанатов с новогодними праздниками

  • 01.01.2017 12:40
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Нападаючий збірної України Роман Зозуля привітав своїх вболівальників з Новим роком.
 
- Друзі, вітаю Вас всіх з Новим Роком!
 
Бажаю, щоб весь рік в ваших оселях панував мир і спокій. Кожна родина нехай буде щасливою і дружньою. Всі кто не поряд- обов’язково будуть разом.
 
Дуже хочу, щоб 2017 рік приніс всім нам порозуміння и мир. Нехай закінчеться війна і додому повернуться кращі сини нашою незломної України.
 
Змінюйтесь! Змінюйте все навколо себе! Разом ми зможемо збудувати нову країну.
 
Кохайте, цінуйте, дружіть, віддавайте людям своє тепло!
 
З Новим Роком!
 

Источник — Sport.ua

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