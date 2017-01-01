Роман ЗОЗУЛЯ: «Пусть в ваших сердцах будет мир и спокойствие»

Нападаючий збірної України Роман Зозуля привітав своїх вболівальників з Новим роком.
- Друзі, вітаю Вас всіх з Новим Роком!
Бажаю, щоб весь рік в ваших оселях панував мир і спокій. Кожна родина нехай буде щасливою і дружньою. Всі кто не поряд- обов’язково будуть разом.
Дуже хочу, щоб 2017 рік приніс всім нам порозуміння и мир. Нехай закінчеться війна і додому повернуться кращі сини нашою незломної України.
Змінюйтесь! Змінюйте все навколо себе! Разом ми зможемо збудувати нову країну.
Кохайте, цінуйте, дружіть, віддавайте людям своє тепло!
З Новим Роком!
Источник — Sport.ua
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