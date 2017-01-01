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Игроки Динамо поздравили болельщиков с Новым годом

Футболисты киевского «Динамо» обратились к своим болельщикам с поздравлениями

  • 01.01.2017 12:29
  • 147 просмотров
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Игроки и тренеры команд киевского «Динамо» поздравляют всех болельщиков с Новым Годом и Рождеством Христовым!


 

Источник — ФК Динамо Киев

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