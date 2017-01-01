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Жозе МОУРИНЬО: «Поздравил Фергюсона с 45-летием»

Наставник «Манчестер Юнайтед» поздравил экс-наставника клуба Алекса Фергюсона

  • 01.01.2017 11:49
  • 785 просмотров
  • 2 комментария
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chelsearus.com
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После победы в чемпионате Англии над «Миддлсбро» главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, как он поздравил бывшего наставника клуба Алекса Фергюсона.
 
- Рад за Фергюсона. Уже поздравил его с Днем рождения. Я пошутил: «С 45-летием». Фергюсон наслаждается жизнью, и я рад, что мы осчастливили его сегодня. Рад, что болельщики вспомнили про Ферги-тайм благодаря тому, как мы играли в последние минуты.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    diogendog
      diogendog, 01.01.2017 12:05
    0
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    Андрей Успех
      Андрей Успех, 01.01.2017 12:19
    0
    фергюссону всего 45?а думал ему лет70 .что то рановато ушёл на пенсию
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