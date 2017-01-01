Жозе МОУРИНЬО: «Поздравил Фергюсона с 45-летием»

После победы в чемпионате Англии над «Миддлсбро» главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, как он поздравил бывшего наставника клуба Алекса Фергюсона.
- Рад за Фергюсона. Уже поздравил его с Днем рождения. Я пошутил: «С 45-летием». Фергюсон наслаждается жизнью, и я рад, что мы осчастливили его сегодня. Рад, что болельщики вспомнили про Ферги-тайм благодаря тому, как мы играли в последние минуты.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Жозе МОУРИНЬО: «Поздравил Худобяка с 30-летием»
Игорь ХУДОБЯК: «Непонятно, что произошло с Манчестером»
Чиро ИММОБИЛЕ: «Александрия - идеальный выбор для меня»
Антонио КОНТЕ: «300 миллионов за Хлёбаса - это неправильно»
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.