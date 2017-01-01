Жозе МОУРИНЬО: «Поздравил Фергюсона с 45-летием»

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После победы в чемпионате Англии над «Миддлсбро» главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, как он поздравил бывшего наставника клуба Алекса Фергюсона.

- Рад за Фергюсона. Уже поздравил его с Днем рождения. Я пошутил: «С 45-летием». Фергюсон наслаждается жизнью, и я рад, что мы осчастливили его сегодня. Рад, что болельщики вспомнили про Ферги-тайм благодаря тому, как мы играли в последние минуты.

Источник — Sport.ua

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