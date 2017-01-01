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Коноплянка в костюме Деда Мороза поздравил всех с Новым годом

Украинский футболист позволил себе выпить шампанского

  • 01.01.2017 11:39
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Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка поздравил своих фанатов с Новым годом, переодевшись в костюм Деда Мороза.
 

Источник — Sport.ua

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