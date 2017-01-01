Антонио КОНТЕ: «300 миллионов за Роналду - это неправильно»

© ФК Челси. Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что один из китайских клубов готов выложить 300 миллионов евро за трансфер нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

- Я думаю, это невероятная история. Мы говорим об очень большом количестве денег. Я не хочу в это верить. Не хочу в это верить, потому что я считаю, что речь идет о сумме денег, которая не является правильной. Я видел последний контракт Карлоса Тевеса. Такие виды предложений невероятны, и футболистам очень трудно сказать «нет».

Источник — ТК Футбол

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