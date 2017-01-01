Чиро ИММОБИЛЕ: «Лацио - идеальный выбор для меня»

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Форвард Лацио Чиро Иммобиле дал интервью Premium Sport.

«Почему я выбрал Лацио? Потому что это была та команда, которая больше остальных была заинтересована во мне. К счастью, удалось достичь договоренности с Севильей, и я также был согласен на предложенные условия. Лацио — это клуб, у которого много побед за спиной. И это отличное место, чтобы вновь проявить себя. Думаю, что это идеальный выбор.

Цели на сезон? Наша задача — это изумлять болельщиков. Изначальные прогнозы были не в нашу пользу, но мы осознаем свою силу. Единственный минус в том, что мы периодически теряем концентрацию, поскольку у нас молодой коллектив, которому свойственны спады. Но я убежден, что у нас сильная команда, тренер упорно работает, и я уверен, что мы и дальше сможем идти в том же ритме. А уж какое место в итоге мы займем, будет ясно только в конце чемпионата. Мы хотим продолжать действовать также, как играли до сих пор.

Таблица бомбардиров? Я думаю об этом, ведь я уже побеждал в этой гонке, и это было потрясающе. Когда ты уже испытывал эти эмоции, то тяжело обходиться без них. Но сейчас в чемпионате Италии очень высокая конкуренция. Я стартовал хорошо, но затем было не самый удачный период. Надеюсь, что вскоре вновь начну забивать.

Поражение в дерби? Целая неделя после этого матча была очень грустной. Было непросто отреагировать, ведь мы видели, как болельщики изо всех сил гонят нас вперед. И нам было очень жаль, что так всё вышло, мы придавали большое значение матчу с Ромой. Но поражение также и мотивировало нас на дальнейшие матчи, что мы и продемонстрировали затем в Генуе против Сампдории.

Лотито сказал, что команда вновь привела тифози на арену? Он прав, и мы горды тем, что нам удалось сделать это. Только через работу и игру нам удалось вернуть болельщиков и вновь увидеть полные трибуны. Потрясающе ощущать любовь фанатов, и мы очень счастливы.

Симоне Индзаги? Честно говоря, я не ожидал, что он будет настолько хорошо подготовлен тактически. Он поистине удивил меня, ведь это очень молодой тренер. Думаю, что между тренером и командой сложился отличный союз, и мне кажется, что на поле это прекрасно видно».

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