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Артем Кравец поздравил украинцев с Новым годом

Нападающий «Гранады» записал видеообращение

  • 01.01.2017 10:53
  • 167 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Украинский форвард «Гранады» Артем Кравец поздравил футбольных болельщиков с Новым годом.


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Kulish_Maryan
    online
      Kulish_Maryan, 01.01.2017 11:16
    0
    Дякую вітаю і тебе Артем з Новим роком , ,бажаю поназабивати стільки голів ,щоб аж ноги заболіли)))
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