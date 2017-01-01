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Пеп ГВАРДИОЛА: «Посмотрим, что получится»

Наставник «Манчестер Сити» - о матче против «Ливерпуля» (0:1)

  • 01.01.2017 10:32
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Метки
ФК Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Ливерпуля».
 
- Мы начали хорошо, а «Ливерпуль» реализовал первый же шанс, и потом нам было трудно. В первом тайме мы не создавали много моментов, после перерыва заиграли немного лучше. Маємо те, що маємо. Было не слишком много очевидных возможностей забить. В играх такого рода все решают мелкие детали. Теперь мы должны сосредоточиться не на нашей цели в АПЛ, а на следующем матче, на «Бернли». Мы начнем второй круг и посмотрим, что получится.
 

Источник — Sport.ua

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