Пеп ГВАРДИОЛА: «Посмотрим, что получится»

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Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

- Мы начали хорошо, а «Ливерпуль» реализовал первый же шанс, и потом нам было трудно. В первом тайме мы не создавали много моментов, после перерыва заиграли немного лучше. Маємо те, що маємо. Было не слишком много очевидных возможностей забить. В играх такого рода все решают мелкие детали. Теперь мы должны сосредоточиться не на нашей цели в АПЛ, а на следующем матче, на «Бернли». Мы начнем второй круг и посмотрим, что получится.

Источник — Sport.ua

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