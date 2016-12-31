Игорь ХУДОБЯК: «Непонятно, что произошло с Карпатами»

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Ветеран львовских «Карпат» Игорь Худобяк оценил итоги выступления команды в первой части чемпионата и уровень самого чемпионата Украины.

— Считаю, что уровень Премьер-лиги упал, стало меньше клубов, в чемпионате осталось меньше высококлассных футболистов, много сильных легионеров ушло, финансы у многих клубов в критическом состоянии. Все это сказалось на уровне отечественного чемпионата. Но все же есть и плюсы. У нашей украинской молодежи есть хороший шанс проявить себя.

Наша игра? Начало было многообещающим, а дальше… Не понятно, что произошло. Тяжело объяснить, почему все так пошло. Смена тренера? У каждого тренера свой подход, свое видение тренировочного процесса. Наши наставники попытались встряхнуть нас, поднять настроение, потому что оно было не очень из-за последнего места в чемпионате.

Думаю, уже некоторые шаги удалось сделать, чтобы стабилизировать игру. У нас всегда было много молодых игроков, сейчас так же. Считаю, это хорошо. Должен быть баланс между опытными и молодыми исполнителями.

Источник — Footboom

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