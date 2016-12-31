Антонио КОНТЕ: «Мы гордимся собой и своей игрой»

- Выиграть 13 матчей подряд такой лиге, как АПЛ — очень сложно, и я хотел бы поздравить своих игроков. Сегодня наш соперник сыграл здорово, но мои игроки показали свой характер и волю к победе. Рекорды уходят на второй план, если это нам не поможет выиграть титул. Мы гордимся собой и своей игрой, но мы не имеем права останавливаться и должны продолжать двигаться в том же направлении.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.