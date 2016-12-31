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Антонио КОНТЕ: «Мы гордимся собой и своей игрой»

Наставник «Челси» - о матче против «Сток Сити» (2:0)

  • 31.12.2016 20:02
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  • 1 комментария
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- Выиграть 13 матчей подряд такой лиге, как АПЛ — очень сложно, и я хотел бы поздравить своих игроков. Сегодня наш соперник сыграл здорово, но мои игроки показали свой характер и волю к победе. Рекорды уходят на второй план, если это нам не поможет выиграть титул. Мы гордимся собой и своей игрой, но мы не имеем права останавливаться и должны продолжать двигаться в том же направлении.

Источник — Sport.ua

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