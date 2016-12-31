Лестер обыграл Вест Хэм, Бернли сильнее Сандерленда

«Бернли» — «Сандерленд» - 4:1
Голы: Грэй, 31, 51, 53, Барнс, 67, с пенальти — Дефо, 71.
«Бернли»: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд, Марни, Дефур (Гудмундссон, 68), Арфилд — Барнс (Тарковски, 85), Грэй (Воукс, 78).
«Сандерленд»: Манноне — Джонс, Коне (Ндонг, 24), Джилободжи, ван Аанхолт — Ларссон, О'Ши (Лав, 72), Янузай — Аничебе (Пиенаар, 46) Дефо, Борини
Предупреждения: Марни — Джонс.
«Лестер» — «Вест Хэм» - 1:0
Гол: Слимани, 20.
«Лестер»: Шмейхель — Симпсон, Морган, Хут, Чилвелл — Амартей, Дринквотер — Олбрайтон, Марез (Фухс, 70), Грэй (Оказаки, 80) — Слимани (Ульоа, 83).
«Вест Хэм»: Рандольф — Нордтвейт, Рид, Огбонна, Крессвелл — Нобл (Лансини, 57), Куяте (Фернандес, 78) — Антонио, Айю (Фегули, 65), Пайе — Кэрролл.
Предупреждения: Шмейхель, Хут, Симпсон, Олбрайтон, Амартей — Огбонна, Нордтвейт, Лансини.
«Саутгемптон» — «Вест Бромвич» - 1:2
Голы: Лонг, 41 — Филлипс, 43, Робсон-Кану, 50.
«Саутгемптон»: Форстер — Мартина (Уорд-Праус, 75), Йосида, ван Дейк, Маквинн — Хойбьерг (Родригес, 52), Ромеу, Дэвис — Тадич (Симс, 74), Лонг, Буфал.
«Вест Бром»: Фостер — Доусон, Маколи, Эванс, Ньом (Макклин, 46) — Якоб, Флетчер — Филлипс, Чадли (Моррисон, 53), Брант — Робсун-Кану (Рондон, 72).
Предупреждения: ван Дейк, Буфал — Ньом, Доусон, Робсон-Кану.
Удаления: ван Дейк, 89.
«Суонси» — «Борнмут» - 0:3
Голы: Афобе, 25, Фрейзер, 45+1, Кинг, 88.
«Суонси»: Фабиански — Нотон, Амат, Моусон, Тейлор — Ки Сон Ен, Бриттон (Корк, 66) — Дайер, Фер (Барроу, 36), Сигурдссон — Льоренте (Макберни, 57).
«Борнмут»: Боруц — Фрэнсис, Кук, Аке, Дэниэлс — Артер, Серман (Гослинг, 89) — Станислас (Смит, 73), Уилшир, Фрейзер (Кинг, 73) — Афобе.
Предупреждения: Амат, Ки Сон Ен.
Источник — Sport.ua
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